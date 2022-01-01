Шланг Stihl DN6х9 м RE106-128 4915 500 0818

Преимущества

Для моек высокого давления RE 142-162

Гибкость и высокая прочность

Удобство использования

Металлической оплеткой

Длительный срок эксплуатации

Шланг высокого давления Stihl используется в бытовых мойках высокого давления Stihl RE 142-162. Предназначен для подачи воды под давлением. Он устанавливается между пистолетом и мойкой. На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов. Изготовлен из высококачественного материала с металлической оплеткой, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Длина шланга 9 м