Шланг Stihl DN6х9 м RE106-128 4915 500 0818
Арт. X3875462439
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|шланг
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Количество предметов, шт
|1
- Шланг высокого давления Stihl используется в бытовых мойках высокого давления Stihl RE 142-162. Предназначен для подачи воды под давлением. Он устанавливается между пистолетом и мойкой. На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов. Изготовлен из высококачественного материала с металлической оплеткой, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Длина шланга 9 м
Преимущества
- Для моек высокого давления RE 142-162
- Гибкость и высокая прочность
- Удобство использования
- Металлической оплеткой
- Длительный срок эксплуатации