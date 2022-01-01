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Шланг Stihl DN6х9 м RE106-128 4915 500 0818
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Шланги высокого давления для подачи воды
    Шланг Stihl DN6х9 м RE106-128 4915 500 0818
    Арт. X3875462439
    Шланг Stihl DN6х9 м RE106-128 4915 500 0818

      Шланг Stihl DN6х9 м RE106-128 4915 500 0818

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3875462439

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		шланг
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шланг высокого давления Stihl используется в бытовых мойках высокого давления Stihl RE 142-162. Предназначен для подачи воды под давлением. Он устанавливается между пистолетом и мойкой. На концах шланга имеется пластиковая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов. Изготовлен из высококачественного материала с металлической оплеткой, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Длина шланга 9 м

        Преимущества

        • Для моек высокого давления RE 142-162
        • Гибкость и высокая прочность
        • Удобство использования
        • Металлической оплеткой
        • Длительный срок эксплуатации