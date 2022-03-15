Сплит-система настенная Panasonic CS-W12NKD
Арт. X699113263181
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Япония
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Количество скоростных режимов
|3
- Настенная сплит-система Panasonic CS/CU-W12NKD оснащена функцией Nanoe-G, которая обеспечивает очищение воздуха и поверхностей от бактерий, вирусов и спор плесени. За счет моно-сенсоров осуществляется распознавание высокой или низкой активности людей в помещении для создания комфортного микроклимата и экономичного потребления электроэнергии. За счет функции автоматического перезапуска обеспечивается восстановление настроек кондиционера после сбоя напряжения (поочередное включение нескольких кондиционеров с целью защиты от перепадов мощности).
Преимущества
- Предусмотрена функция, которая препятствует распространению неприятных запахов при включении настенной сплит-системы Panasonic CS/CU-W12NKD
- Съемная моющаяся панель упрощает обслуживание внутреннего блока
- Режим Quiet - снижение уровня шума внутреннего блока
- Режим ускоренного обогрева помещения
- Режим мягкого осушения Soft Dry
- Широкие и длинные направляющие лопатки увеличивают дальность раздачи воздуха
- Возможно управление направленностью воздушного потока (вверх/вниз)
- Ручное управление горизонтальным воздушным потоком
- Автоматическое переключение режимов работы в зависимости от температуры внутри помещения и на улице
- Функция горячего запуска предотвращает распространение кондиционером холодного воздуха при работе на обогрев
- Таймер включения/выключения (24 часа) с установкой в реальном масштабе времени
- В комплект поставки входит беспроводной пульт дистанционного управления с ЖК-дисплеем
- Функция автоматического перезапуска после сбоя напряжения (поочередное включение нескольких кондиционеров в здании обеспечивает защиту от перепадов мощности)
- Теплообменник Blue Fin устойчив к коррозии и имеет долгий срок службы
- Обслуживание внешнего блока осуществляется с доступом через верхнюю панель