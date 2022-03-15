Сплит-система настенная Panasonic CS-W12NKD

Преимущества

Предусмотрена функция, которая препятствует распространению неприятных запахов при включении настенной сплит-системы Panasonic CS/CU-W12NKD

Съемная моющаяся панель упрощает обслуживание внутреннего блока

Режим Quiet - снижение уровня шума внутреннего блока

Режим ускоренного обогрева помещения

Режим мягкого осушения Soft Dry

Широкие и длинные направляющие лопатки увеличивают дальность раздачи воздуха

Возможно управление направленностью воздушного потока (вверх/вниз)

Ручное управление горизонтальным воздушным потоком

Автоматическое переключение режимов работы в зависимости от температуры внутри помещения и на улице

Функция горячего запуска предотвращает распространение кондиционером холодного воздуха при работе на обогрев

Таймер включения/выключения (24 часа) с установкой в реальном масштабе времени

В комплект поставки входит беспроводной пульт дистанционного управления с ЖК-дисплеем

Функция автоматического перезапуска после сбоя напряжения (поочередное включение нескольких кондиционеров в здании обеспечивает защиту от перепадов мощности)

Теплообменник Blue Fin устойчив к коррозии и имеет долгий срок службы

Обслуживание внешнего блока осуществляется с доступом через верхнюю панель

Настенная сплит-система Panasonic CS/CU-W12NKD оснащена функцией Nanoe-G, которая обеспечивает очищение воздуха и поверхностей от бактерий, вирусов и спор плесени. За счет моно-сенсоров осуществляется распознавание высокой или низкой активности людей в помещении для создания комфортного микроклимата и экономичного потребления электроэнергии. За счет функции автоматического перезапуска обеспечивается восстановление настроек кондиционера после сбоя напряжения (поочередное включение нескольких кондиционеров с целью защиты от перепадов мощности).