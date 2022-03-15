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Сплит-система настенная Panasonic CS-W12NKD
5.0
2
Найти аналог
Сплит-системы
    Сплит-система настенная Panasonic CS-W12NKD
    Арт. X699113263181
    5.0
    2
    Сплит-система настенная Panasonic CS-W12NKD
    Сплит-система настенная Panasonic CS-W12NKD
    Сплит-система настенная Panasonic CS-W12NKD
    Сплит-система настенная Panasonic CS-W12NKD
      Сплит-система настенная Panasonic CS-W12NKD
      Сплит-система настенная Panasonic CS-W12NKD
      Сплит-система настенная Panasonic CS-W12NKD
      Сплит-система настенная Panasonic CS-W12NKD

      Сплит-система настенная Panasonic CS-W12NKD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X699113263181
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Panasonic
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Япония
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Настенная сплит-система Panasonic CS/CU-W12NKD оснащена функцией Nanoe-G, которая обеспечивает очищение воздуха и поверхностей от бактерий, вирусов и спор плесени. За счет моно-сенсоров осуществляется распознавание высокой или низкой активности людей в помещении для создания комфортного микроклимата и экономичного потребления электроэнергии. За счет функции автоматического перезапуска обеспечивается восстановление настроек кондиционера после сбоя напряжения (поочередное включение нескольких кондиционеров с целью защиты от перепадов мощности).

        Преимущества

        • Предусмотрена функция, которая препятствует распространению неприятных запахов при включении настенной сплит-системы Panasonic CS/CU-W12NKD
        • Съемная моющаяся панель упрощает обслуживание внутреннего блока
        • Режим Quiet - снижение уровня шума внутреннего блока
        • Режим ускоренного обогрева помещения
        • Режим мягкого осушения Soft Dry
        • Широкие и длинные направляющие лопатки увеличивают дальность раздачи воздуха
        • Возможно управление направленностью воздушного потока (вверх/вниз)
        • Ручное управление горизонтальным воздушным потоком
        • Автоматическое переключение режимов работы в зависимости от температуры внутри помещения и на улице
        • Функция горячего запуска предотвращает распространение кондиционером холодного воздуха при работе на обогрев
        • Таймер включения/выключения (24 часа) с установкой в реальном масштабе времени
        • В комплект поставки входит беспроводной пульт дистанционного управления с ЖК-дисплеем
        • Функция автоматического перезапуска после сбоя напряжения (поочередное включение нескольких кондиционеров в здании обеспечивает защиту от перепадов мощности)
        • Теплообменник Blue Fin устойчив к коррозии и имеет долгий срок службы
        • Обслуживание внешнего блока осуществляется с доступом через верхнюю панель