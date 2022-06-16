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Бензопила Stihl MS 462 11422000146, 20", 1.6 мм
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS 462 11422000146, 20", 1.6 мм
    Арт. О00000009362
    5.0
    1
    Бензопила Stihl MS 462 11422000146, 20", 1.6 мм
    Бензопила Stihl MS 462 11422000146, 20", 1.6 мм
      Бензопила Stihl MS 462 11422000146, 20", 1.6 мм
      Бензопила Stihl MS 462 11422000146, 20", 1.6 мм

      Бензопила Stihl MS 462 11422000146, 20", 1.6 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000009362
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		6
      Праймер
      		Нет
      Бесключевая регулировка натяжения цепи
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Бензопила Stihl MS 462 11422000146 - легкая и мощная пила для выполнения сложных работ с шиной 50 см и фирменным двигателем 2-MIX. Имеет систему облегченного запуска ElastoStart. Небольшой вес делает её самой легкой в своем классе. Антивибрационная система способствует более комфортной работе.

        Преимущества 

        • Маневренная пила с превосходным ускорением
        • Двигатель 2-MIX отличается высокой мощностью, превосходным тяговым усилием
        • "Нетеряемые" гайки на крышке цепной звездочки упрощают замену цепи
        • Специальные запатентованные крышки для баков с топливом и маслом открываются и закрываются легко, быстро и без инструмента
        • Декомпрессионный клапан
        • Боковое устройство натяжения цепи
        • Воздушный фильтр с предварительной очисткой
        • Компенсатор - для обеспечения постоянной мощности двигателя, качества топлива и расхода топлива в течение длительного времени