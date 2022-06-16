Бензопила Stihl MS 462 11422000146, 20", 1.6 мм

Бензопила Stihl MS 462 11422000146 - легкая и мощная пила для выполнения сложных работ с шиной 50 см и фирменным двигателем 2-MIX. Имеет систему облегченного запуска ElastoStart. Небольшой вес делает её самой легкой в своем классе. Антивибрационная система способствует более комфортной работе.

Преимущества