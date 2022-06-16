Бензопила Stihl MS 462 11422000146, 20", 1.6 мм
Арт. О00000009362
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|6
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Праймер
|Нет
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Бесключевая регулировка натяжения цепи
|Нет
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Бензопила Stihl MS 462 11422000146 - легкая и мощная пила для выполнения сложных работ с шиной 50 см и фирменным двигателем 2-MIX. Имеет систему облегченного запуска ElastoStart. Небольшой вес делает её самой легкой в своем классе. Антивибрационная система способствует более комфортной работе.
Преимущества
- Маневренная пила с превосходным ускорением
- Двигатель 2-MIX отличается высокой мощностью, превосходным тяговым усилием
- "Нетеряемые" гайки на крышке цепной звездочки упрощают замену цепи
- Специальные запатентованные крышки для баков с топливом и маслом открываются и закрываются легко, быстро и без инструмента
- Декомпрессионный клапан
- Боковое устройство натяжения цепи
- Воздушный фильтр с предварительной очисткой
- Компенсатор - для обеспечения постоянной мощности двигателя, качества топлива и расхода топлива в течение длительного времени