Цепь 23RSC 72 звена Stihl 36370000072

Удобная пильная цепь Rapid Super Comfort 23RSC 72 звеньев обладает низкой вибрацией и отдачей, мягким резом и малым шумом, а также крайне высокой производительностью пиления и прорезания, а также высокой скоростью пиления и плавным ходом. Она предназначена для профессионального применения в лесном хозяйстве. Рекомендуется для бензопил с мощностью двигателя свыше 2,5 кВт. Цепь эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины.

Преимущества