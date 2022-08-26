Цепь 23RSC 72 звена Stihl 36370000072
Арт. О00000026828
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|18
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Длина шины, см
|45
- Удобная пильная цепь Rapid Super Comfort 23RSC 72 звеньев обладает низкой вибрацией и отдачей, мягким резом и малым шумом, а также крайне высокой производительностью пиления и прорезания, а также высокой скоростью пиления и плавным ходом. Она предназначена для профессионального применения в лесном хозяйстве. Рекомендуется для бензопил с мощностью двигателя свыше 2,5 кВт. Цепь эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины.
Преимущества
- Удобство
- Низкая вибрация
- Низкая отдача
- Мягкий рез
- Низкий уровень шума
- Высокая производительность пиления и прорезания
- Высокая скорость пиления
- Плавный ход