Цепь 71PM3 1/4" 72 звена Stihl 36700000072

Цепь Picco Micro 71 PM3 72 звеньев - эксклюзивная пильная цепь создана для лёгких и компактных бензопил. Она имеет низкий уровень вибрации и отдачи, высокое качество реза, высокую производительность. Исполнение 1/4" с плоской и узкой конструкцией и с мелким шагом звеньев. Цепь идеально подходит для использования с высоторезами и пилами с небольшой мощностью. Она удобна и легка в применении. Срез получается ровный и чистый.

Преимущества