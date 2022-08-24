Цепь 71PM3 1/4" 72 звена Stihl 36700000072
Арт. О00000026789
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|14
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Длина шины, см
|35
- Цепь Picco Micro 71 PM3 72 звеньев - эксклюзивная пильная цепь создана для лёгких и компактных бензопил. Она имеет низкий уровень вибрации и отдачи, высокое качество реза, высокую производительность. Исполнение 1/4" с плоской и узкой конструкцией и с мелким шагом звеньев. Цепь идеально подходит для использования с высоторезами и пилами с небольшой мощностью. Она удобна и легка в применении. Срез получается ровный и чистый.
Преимущества
- Предназначена для легких и компактных пил
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокое качество реза
- Высокая производительность
- Узкая конструкция
- Мелкий шаг звеньев
- Удобство