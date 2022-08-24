Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Цепь 71PM3 1/4" 72 звена Stihl 36700000072
5.0
1
1 403 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь 71PM3 1/4" 72 звена Stihl 36700000072
    Арт. О00000026789
    5.0
    1
    Цепь 71PM3 1/4" 72 звена Stihl 36700000072

      Цепь 71PM3 1/4" 72 звена Stihl 36700000072

      1 403 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000026789
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		14
      Длина шины, см
      		35
      Все характеристики
      1 403 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь Picco Micro 71 PM3 72 звеньев - эксклюзивная пильная цепь создана для лёгких и компактных бензопил. Она имеет низкий уровень вибрации и отдачи, высокое качество реза, высокую производительность. Исполнение 1/4" с плоской и узкой конструкцией и с мелким шагом звеньев. Цепь идеально подходит для использования с высоторезами и пилами с небольшой мощностью. Она удобна и легка в применении. Срез получается ровный и чистый. 

        Преимущества

        • Предназначена для легких и компактных пил
        • Низкий уровень вибрации
        • Низкий уровень отдачи
        • Высокое качество реза
        • Высокая производительность
        • Узкая конструкция
        • Мелкий шаг звеньев
        • Удобство