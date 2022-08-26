Цепь Stihl Rapid Duro 36RD3 36830060072

Преимущества

Низкий уровень отдачи

Низкий уровень вибрации

Низкий уровень шума

Плавный процесс пиления

Износостойкость

Надежность

Высокая производительность

Специальная твёрдосплавная пильная цепь Rapid Duro 36RD3 72 звеньев для бензопил, которая при частом применении и, прежде всего, при экстремальных нагрузках (например, при пилении загрязнённой или промёрзшей древесины и разборке завалов) остаётся острой долгое время. Обладает сроком службы в десять раз большим, чем традиционные высокопроизводительные цепи.