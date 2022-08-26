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Цепь Stihl Rapid Duro 36RD3 36830060072
5.0
1
5 630 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь Stihl Rapid Duro 36RD3 36830060072
    Арт. О00000027641
    5.0
    1
    Цепь Stihl Rapid Duro 36RD3 36830060072

      Цепь Stihl Rapid Duro 36RD3 36830060072

      5 630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000027641
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		21
      Длина шины, см
      		52
      Все характеристики
      5 630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Специальная твёрдосплавная пильная цепь Rapid Duro 36RD3 72 звеньев для бензопил, которая при частом применении и, прежде всего, при экстремальных нагрузках (например, при пилении загрязнённой или промёрзшей древесины и разборке завалов) остаётся острой долгое время. Обладает сроком службы в десять раз большим, чем традиционные высокопроизводительные цепи.

        Преимущества

        • Низкий уровень отдачи
        • Низкий уровень вибрации
        • Низкий уровень шума
        • Плавный процесс пиления
        • Износостойкость
        • Надежность
        • Высокая производительность