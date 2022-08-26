Цепь Stihl Rapid Duro 36RD3 36830060072
Арт. О00000027641
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|21
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Длина шины, см
|52
- Специальная твёрдосплавная пильная цепь Rapid Duro 36RD3 72 звеньев для бензопил, которая при частом применении и, прежде всего, при экстремальных нагрузках (например, при пилении загрязнённой или промёрзшей древесины и разборке завалов) остаётся острой долгое время. Обладает сроком службы в десять раз большим, чем традиционные высокопроизводительные цепи.
Преимущества
- Низкий уровень отдачи
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Плавный процесс пиления
- Износостойкость
- Надежность
- Высокая производительность