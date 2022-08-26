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Цепь Stihl Rapid Duro 25RD3 36660000072
5.0
1
4 620 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь Stihl Rapid Duro 25RD3 36660000072
    Арт. О00000027645
    5.0
    1
    Цепь Stihl Rapid Duro 25RD3 36660000072
    Цепь Stihl Rapid Duro 25RD3 36660000072
      Цепь Stihl Rapid Duro 25RD3 36660000072
      Цепь Stihl Rapid Duro 25RD3 36660000072

      Цепь Stihl Rapid Duro 25RD3 36660000072

      4 620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000027645
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		18
      Шаг цепи, дюйм
      		0.325
      Все характеристики
      4 620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь Stihl Rapid Duro 25RD3 72 звена - чрезвычайно прочная пильная цепь с низким уровнем отдачи, ведущее звено с выступом, для непростых задач. Остается острой без дополнительной заточки до десяти раз дольше традиционных пильных цепей. Чрезвычайно прочная и стойкая к высоким нагрузкам, низкий уровень вибрации.

        Преимущества

        • Низкий уровень отдачи
        • Низкий уровень вибрации
        • Прочность
        • Надежность
        • Возможность работать в экстремальных условиях
        • Высокая производительность