Цепь Stihl Rapid Duro 25RD3 36660000072

Преимущества

Низкий уровень отдачи

Низкий уровень вибрации

Прочность

Надежность

Возможность работать в экстремальных условиях

Высокая производительность

Цепь Stihl Rapid Duro 25RD3 72 звена - чрезвычайно прочная пильная цепь с низким уровнем отдачи, ведущее звено с выступом, для непростых задач. Остается острой без дополнительной заточки до десяти раз дольше традиционных пильных цепей. Чрезвычайно прочная и стойкая к высоким нагрузкам, низкий уровень вибрации.