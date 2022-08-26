Цепь Stihl Rapid Duro 25RD3 36660000072
Арт. О00000027645
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|18
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Шаг цепи, дюйм
|0.325
- Цепь Stihl Rapid Duro 25RD3 72 звена - чрезвычайно прочная пильная цепь с низким уровнем отдачи, ведущее звено с выступом, для непростых задач. Остается острой без дополнительной заточки до десяти раз дольше традиционных пильных цепей. Чрезвычайно прочная и стойкая к высоким нагрузкам, низкий уровень вибрации.
Преимущества
- Низкий уровень отдачи
- Низкий уровень вибрации
- Прочность
- Надежность
- Возможность работать в экстремальных условиях
- Высокая производительность