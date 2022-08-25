Цепь Stihl 63PMX 39990000072
Арт. О00000027637
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|20
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Длина шины, см
|50
- Цепь Stihl 63PMX 72 звена - специальная цепь для продольного пиления, используется для резки вдоль волокон древесины. Специфические свойства цепи RMX обусловлены особыми углами заточки режущих звеньев. Особый угол заточки в 10° и низкий профиль зубьев обеспечивают этой цепи особые режущие свойства, обладает плавным ходом, низкой вибрацией и высокой скоростью реза. Подходит для работ на минипилорамах Logosol или установки на бензопилу.
Преимущества
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность