Цепь Stihl 63PMX 39990000072

Преимущества

Низкий уровень вибрации

Низкий уровень шума

Низкий уровень отдачи

Высокая производительность

Цепь Stihl 63PMX 72 звена - специальная цепь для продольного пиления, используется для резки вдоль волокон древесины. Специфические свойства цепи RMX обусловлены особыми углами заточки режущих звеньев. Особый угол заточки в 10° и низкий профиль зубьев обеспечивают этой цепи особые режущие свойства, обладает плавным ходом, низкой вибрацией и высокой скоростью реза. Подходит для работ на минипилорамах Logosol или установки на бензопилу.