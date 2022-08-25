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Цепь Stihl 63PMX 39990000072
5.0
1
1 527 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь Stihl 63PMX 39990000072
    Арт. О00000027637
    5.0
    1
    Цепь Stihl 63PMX 39990000072
    Цепь Stihl 63PMX 39990000072
      Цепь Stihl 63PMX 39990000072
      Цепь Stihl 63PMX 39990000072

      Цепь Stihl 63PMX 39990000072

      1 527 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000027637
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		20
      Длина шины, см
      		50
      Все характеристики
      1 527 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь Stihl 63PMX 72 звена - специальная цепь для продольного пиления, используется для резки вдоль волокон древесины. Специфические свойства цепи RMX обусловлены особыми углами заточки режущих звеньев. Особый угол заточки в 10° и низкий профиль зубьев обеспечивают этой цепи особые режущие свойства, обладает плавным ходом, низкой вибрацией и высокой скоростью реза. Подходит для работ на минипилорамах Logosol или установки на бензопилу.

        Преимущества

        • Низкий уровень вибрации
        • Низкий уровень шума
        • Низкий уровень отдачи
        • Высокая производительность