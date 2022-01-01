Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фильтр Stihl Rе 88-163 49005005402
Найти аналог
Фильтры для моек высокого давления
    Фильтр Stihl Rе 88-163 49005005402
    Арт. О00000034140
    Фильтр Stihl Rе 88-163 49005005402
    Фильтр Stihl Rе 88-163 49005005402
    Фильтр Stihl Rе 88-163 49005005402
      Фильтр Stihl Rе 88-163 49005005402
      Фильтр Stihl Rе 88-163 49005005402
      Фильтр Stihl Rе 88-163 49005005402

      Фильтр Stihl Rе 88-163 49005005402

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000034140

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		фильтр
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полупрофессиональный водяной фильтр Re 98-163 предназначен для фильтрации воды с повышенными температурами. Высокая температура всегда проблема для фильтра, так как фильтрующие мембраны могут под воздействием температуры изменяться. А значит – пропускать крупные частицы. Фильтр Re 98-163 надёжно защищает от таких воздействий, поскольку работает в температурном диапазоне до 60-ти градусов без изменения фильтрующих свойств. При этом он рассчитан на обеспечение фильтрации воды при давлении до 8-ми Bar, что выше стандартных показаний давления в обычных системах водоснабжения. Прозрачный корпус при этом позволяет визуально контролировать уровень загрязнения фильтра.

        Преимущества

        • Безопасность
        • Прозрачный корпус позволяет контролировать уровень загрязнения