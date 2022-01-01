Фильтр Stihl Rе 88-163 49005005402

Преимущества

Безопасность

Прозрачный корпус позволяет контролировать уровень загрязнения

Полупрофессиональный водяной фильтр Re 98-163 предназначен для фильтрации воды с повышенными температурами. Высокая температура всегда проблема для фильтра, так как фильтрующие мембраны могут под воздействием температуры изменяться. А значит – пропускать крупные частицы. Фильтр Re 98-163 надёжно защищает от таких воздействий, поскольку работает в температурном диапазоне до 60-ти градусов без изменения фильтрующих свойств. При этом он рассчитан на обеспечение фильтрации воды при давлении до 8-ми Bar, что выше стандартных показаний давления в обычных системах водоснабжения. Прозрачный корпус при этом позволяет визуально контролировать уровень загрязнения фильтра.