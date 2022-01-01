Мульча-Кит-448 Stihl 46см к MB-448,460,465 69090071026

Мульча-Кит-448 (46 см) Viking 69090071026 - мульчирующий комплект, предназначенный для газонокосилок Viking MB-448, 460, 465 с шириной реза 46 см. Набор включает в себя многофункциональный нож и мульчирующую насадку. За счет данных принадлежностей скашиваемая трава превращается в плотную биомассу и равномерно разбрасывается по поверхности газона, что значительно экономит время и силы. Полученная в результате мульчирования масса является источником органических веществ, а также защищает почву от высыхания и от перепадов температуры