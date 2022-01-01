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Сварочный аппарат Hi-Fi 255 TURBO Fimer
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный аппарат Hi-Fi 255 TURBO Fimer
    Арт. 2241221
    Сварочный аппарат Hi-Fi 255 TURBO Fimer

      Сварочный аппарат Hi-Fi 255 TURBO Fimer

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 2241221

      Характеристики

      Производитель
      		Fimer
      Страна производства
      		Китай
      Макс. мощность, кВт
      		6
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		235
      Напряжение сети, В
      		230, 400
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		55
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочный аппарат Hi-Fi 255 предназначен для сварки по технологии MMA на переменном токе (AC) с механической регулировкой силы тока сварки. Аппарат снабжен термостатической защитой. Применяемые электроды с рутиловым покрытием. Имеются колеса для облегчения транспортировки.

        Преимущества

        • Сварка по технологии MMA на переменном токе (AC)