Сварочный аппарат Hi-Fi 255 TURBO Fimer
Арт. 2241221
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Макс. мощность, кВт
|6
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Макс. сварочный ток MMA, А
|235
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Напряжение сети, В
|230, 400
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Мин. сварочный ток MMA, А
|55
- Сварочный аппарат Hi-Fi 255 предназначен для сварки по технологии MMA на переменном токе (AC) с механической регулировкой силы тока сварки. Аппарат снабжен термостатической защитой. Применяемые электроды с рутиловым покрытием. Имеются колеса для облегчения транспортировки.
Преимущества
- Сварка по технологии MMA на переменном токе (AC)