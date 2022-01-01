Сварочный аппарат Hi-Fi 255 TURBO Fimer

Преимущества

Сварка по технологии MMA на переменном токе (AC)

Сварочный аппарат Hi-Fi 255 предназначен для сварки по технологии MMA на переменном токе (AC) с механической регулировкой силы тока сварки. Аппарат снабжен термостатической защитой. Применяемые электроды с рутиловым покрытием. Имеются колеса для облегчения транспортировки.