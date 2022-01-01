Сварочный полуавтомат DECA MIG STARWIN 165/1EVO
Арт. X131101272
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Да
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
Описание:Полуавтомат DECA STARWIN 165/1EVO используется для сварки в среде инертного и активного газа (технология MIG-MAG) и сварки без газа.
Преимущества:
- Cварка без газа;
- Аппарат может быть подсоединен к генератору;
- Сварка стали, нержавеющей стали, алюминия в среде защитного (инертного или активного) газа;
- Защита от перегрузок.