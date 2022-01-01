Сварочный полуавтомат DECA MIG STARWIN 165/1EVO

Описание:

Преимущества:

Cварка без газа;

Аппарат может быть подсоединен к генератору;

Сварка стали, нержавеющей стали, алюминия в среде защитного (инертного или активного) газа;

Защита от перегрузок.

Полуавтомат DECA STARWIN 165/1EVO используется для сварки в среде инертного и активного газа (технология MIG-MAG) и сварки без газа.