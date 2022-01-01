Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сварочный полуавтомат DECA MIG STARWIN 165/1EVO
Найти аналог
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный полуавтомат DECA MIG STARWIN 165/1EVO
    Арт. X131101272
    Сварочный полуавтомат DECA MIG STARWIN 165/1EVO

      Сварочный полуавтомат DECA MIG STARWIN 165/1EVO

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131101272

      Характеристики

      Производитель
      		Deka
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Да
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Полуавтомат DECA STARWIN 165/1EVO используется для сварки в среде инертного и активного газа (технология MIG-MAG) и сварки без газа.

        Преимущества:

        • Cварка без газа;
        • Аппарат может быть подсоединен к генератору;
        • Сварка стали, нержавеющей стали, алюминия в среде защитного (инертного или активного) газа;
        • Защита от перегрузок.