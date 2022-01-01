Сварочный полуавтомат СЕЛМА ПДГ-351

Полуавтомат сварочный ПДГ-351 предназначен для полуавтоматической сварки на постоянном токе плавящейся электродной проволокой в среде углекислого газа - изделий из малоуглеродистой и низколегированной стали.Технические характеристики: Напряжение питающей сети, В 3х380Номинальный сварочный ток при ПВ-70%, А 315Номинальный сварочн. ток при ПВ-100%, А 260Пределы регулирования сварочного тока, А 40-380Количество ступеней регулирования, шт 20 (2х10)Скорость подачи проволоки, м/ч 70-960Количество роликов, шт 2 или 4Номинальное рабочее напряжение, В 30Напряжение холостого хода, В 42Потребляемая мощность, кВА 17Диаметр проволоки, мм 0,8-1,6Масса, кг 114Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 640х490х820