Электрический аккумуляционный бытовой водонагреватель Thermex TitaniumHeat 70 V Slim

Преимущества

Оригинальный круглый корпус

Внутренний резервуар изготовлен из нержавеющей стали и оснащен трубчатым электронагревателем повышенной мощности

Материал нагревательного элемента TitaniumHeat

Трехфункциональный предохранительный клапан в комплекте

Класс защиты IPX4

УЗО в комплекте

Механический регулятор

Корпус Slim

Накопительный водонагреватель THERMEX(Термекс) TitaniumHeat 70 V Slim отличается эргономичной формой, это позволяет его использовать в небольших помещениях со сложными конфигурациями. Прибор разработан для обслуживания квартир или домов, поэтому экологичен и безопасен в эксплуатации. Предохранительный клапан надежно уберегает оборудование от сильного перегрева.