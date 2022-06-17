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Электрический аккумуляционный бытовой водонагреватель Thermex TitaniumHeat 70 V Slim
5.0
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический аккумуляционный бытовой водонагреватель Thermex TitaniumHeat 70 V Slim
    Арт. О00000010563
    5.0
    2
    Электрический аккумуляционный бытовой водонагреватель Thermex TitaniumHeat 70 V Slim
    Электрический аккумуляционный бытовой водонагреватель Thermex TitaniumHeat 70 V Slim
    Электрический аккумуляционный бытовой водонагреватель Thermex TitaniumHeat 70 V Slim
    Электрический аккумуляционный бытовой водонагреватель Thermex TitaniumHeat 70 V Slim
      Электрический аккумуляционный бытовой водонагреватель Thermex TitaniumHeat 70 V Slim
      Электрический аккумуляционный бытовой водонагреватель Thermex TitaniumHeat 70 V Slim
      Электрический аккумуляционный бытовой водонагреватель Thermex TitaniumHeat 70 V Slim
      Электрический аккумуляционный бытовой водонагреватель Thermex TitaniumHeat 70 V Slim

      Электрический аккумуляционный бытовой водонагреватель Thermex TitaniumHeat 70 V Slim

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000010563
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Накопительный водонагреватель THERMEX(Термекс) TitaniumHeat 70 V Slim отличается эргономичной формой, это позволяет его использовать в небольших помещениях со сложными конфигурациями. Прибор разработан для обслуживания квартир или домов, поэтому экологичен и безопасен в эксплуатации. Предохранительный клапан надежно уберегает оборудование от сильного перегрева.

        Преимущества

        • Оригинальный круглый корпус
        • Внутренний резервуар изготовлен из нержавеющей стали и оснащен трубчатым электронагревателем повышенной мощности
        • Материал нагревательного элемента TitaniumHeat
        • Трехфункциональный предохранительный клапан в комплекте
        • Класс защиты IPX4
        • УЗО в комплекте
        • Механический регулятор
        • Корпус Slim