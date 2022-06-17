Электрический аккумуляционный бытовой водонагреватель Thermex TitaniumHeat 70 V Slim
Арт. О00000010563
Электрический аккумуляционный бытовой водонагреватель Thermex TitaniumHeat 70 V Slim
Арт. О00000010563
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Накопительный водонагреватель THERMEX(Термекс) TitaniumHeat 70 V Slim отличается эргономичной формой, это позволяет его использовать в небольших помещениях со сложными конфигурациями. Прибор разработан для обслуживания квартир или домов, поэтому экологичен и безопасен в эксплуатации. Предохранительный клапан надежно уберегает оборудование от сильного перегрева.
Преимущества
- Оригинальный круглый корпус
- Внутренний резервуар изготовлен из нержавеющей стали и оснащен трубчатым электронагревателем повышенной мощности
- Материал нагревательного элемента TitaniumHeat
- Трехфункциональный предохранительный клапан в комплекте
- Класс защиты IPX4
- УЗО в комплекте
- Механический регулятор
- Корпус Slim