Распашная тумба Тритон Кристи 65 003.31.0610.102.01.01.U (белая)
Арт. X169154391
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|820х610х391
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Глубина, мм
|391
- При производстве мебели для ванных комнат наша компания использует только качественные материалы,отвечающие высоким эксплутационным характеристикам и санитарно-эпидемиологическим нормам.При производстве мебели "ТРИТОН" используется влагостойкие материлы класса Р-4.Все торцевые поверхности деталей корпуса облицованы кромочным материалом с использованием влагостойкого клея.