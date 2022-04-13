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Распашная тумба Тритон Кристи 65 003.31.0610.102.01.01.U (белая)
5.0
2
Найти аналог
Пеналы, шкафы и тумбы
    Распашная тумба Тритон Кристи 65 003.31.0610.102.01.01.U (белая)
    Арт. X169154391
    5.0
    2
    Распашная тумба Тритон Кристи 65 003.31.0610.102.01.01.U (белая)

      Распашная тумба Тритон Кристи 65 003.31.0610.102.01.01.U (белая)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X169154391
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		820х610х391
      Глубина, мм
      		391
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • При производстве мебели для ванных комнат наша компания использует только качественные материалы,отвечающие высоким эксплутационным характеристикам и санитарно-эпидемиологическим нормам.При производстве мебели "ТРИТОН" используется влагостойкие материлы класса Р-4.Все торцевые поверхности деталей корпуса облицованы кромочным материалом с использованием влагостойкого клея.