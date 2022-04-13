Распашная тумба Тритон Кристи 65 003.31.0610.102.01.01.U (белая)

При производстве мебели для ванных комнат наша компания использует только качественные материалы,отвечающие высоким эксплутационным характеристикам и санитарно-эпидемиологическим нормам.При производстве мебели "ТРИТОН" используется влагостойкие материлы класса Р-4.Все торцевые поверхности деталей корпуса облицованы кромочным материалом с использованием влагостойкого клея.