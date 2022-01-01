Вентилятор AirRoxy 100 PS
Арт. X6991454080192
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|135x135x79
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Шнурковый выключатель в комплекте
|Нет
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Защита от брызг
|Нет
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Наличие таймера
|Нет
Вентилятор бытовой Planet 100 PSВстраиваемый вентилятор Planet Energy 100 PS предназначен для создания циркуляции воздуха (вентиляции) в помещениях различной площади. Возможна установка нескольких приборов, а также создание небольших систем вентиляции. Подключение Planet Energy 100 PS к воздуховоду занимает всего10 – 20 минут. Вытяжной вентилятор Planet Energy 100 PS можно установить в кафе, развлекательных заведениях, а также санузлах, душевых и ванных. Купить вентилятор 100 PS можно и для других жилых помещений (например, под установку в коридоре или кладовке). Уровень воздухообмена – не менее 93 м3 за час работы, а мощность прибора составляет 8 Вт. Монтаж производится в вентиляционную шахту, также возможна «врезка» к воздуховоду диаметром 100 мм. В нашем магазине можно приобрести вентилятор вытяжной бытовой Planet Energy 100 PS – цена снижена! Мощный, тихий и эргономичный прибор, простая установка и обслуживание – лучший выбор для вентиляции бытовых помещений!
Преимущества
- Корпус из ABS-пластика, защищающий прибор от сколов, трещин и деформаций.
- Осевой механизм, рассчитанный на 55 тысяч часов работы.
- «Правильная» форма лопастей, исключающая касания корпуса при вращении.
- Низкий уровень шума (до 26 дБ), вентилятор не слышен даже в маленьких помещениях.
- Шнурковый выключатель, позволяющий регулировать работу прибора за пару секунд.
- Плотный контакт крыльчатки и креплений «движка», отсутствие зазоров и вибрации при работе.
- Экономия энергии – вентилятор потребляет не более 8 Вт в час.
Комплектация
- Вытяжной вентилятор Planet Energy 100 PS в сборке.
- Шнурковый выключатель для быстрого регулирования режимов работы.
- Декоративная решётка.
- Кабель для подключения вентилятора к электросети.
- Инструкция по эксплуатации.
- Гарантийный талон.