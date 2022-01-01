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Вентилятор AirRoxy 100 PS
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Вытяжные вентиляторы
    Вентилятор AirRoxy 100 PS
    Арт. X6991454080192
    Вентилятор AirRoxy 100 PS
    Вентилятор AirRoxy 100 PS
      Вентилятор AirRoxy 100 PS
      Вентилятор AirRoxy 100 PS

      Вентилятор AirRoxy 100 PS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6991454080192

      Характеристики

      Производитель
      		airRoxy
      Габариты, мм
      		135x135x79
      Шнурковый выключатель в комплекте
      		Нет
      Защита от брызг
      		Нет
      Наличие таймера
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Вентилятор бытовой Planet 100 PS

        Встраиваемый вентилятор Planet Energy 100 PS предназначен для создания циркуляции воздуха (вентиляции) в помещениях различной площади. Возможна установка нескольких приборов, а также создание небольших систем вентиляции. Подключение Planet Energy 100 PS к воздуховоду занимает всего10 – 20 минут. Вытяжной вентилятор Planet Energy 100 PS можно установить в кафе, развлекательных заведениях, а также санузлах, душевых и ванных. Купить вентилятор 100 PS можно и для других жилых помещений (например, под установку в коридоре или кладовке). Уровень воздухообмена – не менее 93 м3 за час работы, а мощность прибора составляет 8 Вт. Монтаж производится в вентиляционную шахту, также возможна «врезка» к воздуховоду диаметром 100 мм. В нашем магазине можно приобрести вентилятор вытяжной бытовой Planet Energy 100 PS – цена снижена! Мощный, тихий и эргономичный прибор, простая установка и обслуживание – лучший выбор для вентиляции бытовых помещений!

        Преимущества

        • Корпус из ABS-пластика, защищающий прибор от сколов, трещин и деформаций.
        • Осевой механизм, рассчитанный на 55 тысяч часов работы.
        • «Правильная» форма лопастей, исключающая касания корпуса при вращении.
        • Низкий уровень шума (до 26 дБ), вентилятор не слышен даже в маленьких помещениях.
        • Шнурковый выключатель, позволяющий регулировать работу прибора за пару секунд.
        • Плотный контакт крыльчатки и креплений «движка», отсутствие зазоров и вибрации при работе.
        • Экономия энергии – вентилятор потребляет не более 8 Вт в час.

        Комплектация

        1. Вытяжной вентилятор Planet Energy 100 PS в сборке.
        2. Шнурковый выключатель для быстрого регулирования режимов работы.
        3. Декоративная решётка.
        4. Кабель для подключения вентилятора к электросети.
        5. Инструкция по эксплуатации.
        6. Гарантийный талон.