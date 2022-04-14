Вытяжной вентилятор Event Планета 100 С

Преимущества

Удобные крепежи, облегчающие установку

Небольшая масса (0,5 кг в сборке)

Вывод 120 – 130 м 3 воздуха за час, есть защита от обратной тяги (запуска воздуха внутрь помещения)

воздуха за час, есть защита от обратной тяги (запуска воздуха внутрь помещения) Защитная москитная сетка, расположенная на обратной стенке вентилятора

Красивый рисунок радиаторной решётки – «морская волна»

Материал крыльчатки – ударопрочный ABS-пластик, который не стирается со временем

Внутренние детали двигателя защищены от попадания влаги, пыли и мелкого мусора

Оптимальная форма лопастей и прочное крепление крыльчатки гарантируют отсутствие вибраций при работе

Небольшая цена позволит неплохо сэкономить, но не потерять в качестве. Это лучшая модель, способная обеспечить максимальный комфорт!

Вентилятор вытяжной Event Планета 100 С предназначен для установки в жилых домах и квартирах. Модель перекачивает до 130 кубометров воздуха за час работы, не создавая шума – максимальный уровень не превышает 38 дБ. Прибор имеет компактные габариты и снабжён решёткой для защиты от загрязнений. Материал корпуса – пластик ABS, защищённый от возгораний, деформаций и влияния перепадов температуры. Вентилятор можно установить в воздуховод или в вентиляционную шахту.