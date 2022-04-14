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Вытяжной вентилятор Event Планета 100 С
5.0
2
Найти аналог
Вытяжные вентиляторы
    Вытяжной вентилятор Event Планета 100 С
    Арт. X6991454080208
    5.0
    2
    Вытяжной вентилятор Event Планета 100 С

      Вытяжной вентилятор Event Планета 100 С

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X6991454080208
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Event
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		98x157x60x21
      Шнурковый выключатель в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вентилятор вытяжной Event Планета 100 С предназначен для установки в жилых домах и квартирах. Модель перекачивает до 130 кубометров воздуха за час работы, не создавая шума – максимальный уровень не превышает 38 дБ. Прибор имеет компактные габариты и снабжён решёткой для защиты от загрязнений. Материал корпуса – пластик ABS, защищённый от возгораний, деформаций и влияния перепадов температуры. Вентилятор можно установить в воздуховод или в вентиляционную шахту.

        Преимущества

        • Удобные крепежи, облегчающие установку
        • Небольшая масса (0,5 кг в сборке)
        • Вывод 120 – 130 м3 воздуха за час, есть защита от обратной тяги (запуска воздуха внутрь помещения)
        • Защитная москитная сетка, расположенная на обратной стенке вентилятора
        • Красивый рисунок радиаторной решётки – «морская волна»
        • Материал крыльчатки – ударопрочный ABS-пластик, который не стирается со временем
        • Внутренние детали двигателя защищены от попадания влаги, пыли и мелкого мусора
        • Оптимальная форма лопастей и прочное крепление крыльчатки гарантируют отсутствие вибраций при работе
        • Небольшая цена позволит неплохо сэкономить, но не потерять в качестве. Это лучшая модель, способная обеспечить максимальный комфорт!