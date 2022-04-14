Вытяжной вентилятор Event Планета 100 С
Арт. X6991454080208
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|98x157x60x21
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Шнурковый выключатель в комплекте
|Нет
- Вентилятор вытяжной Event Планета 100 С предназначен для установки в жилых домах и квартирах. Модель перекачивает до 130 кубометров воздуха за час работы, не создавая шума – максимальный уровень не превышает 38 дБ. Прибор имеет компактные габариты и снабжён решёткой для защиты от загрязнений. Материал корпуса – пластик ABS, защищённый от возгораний, деформаций и влияния перепадов температуры. Вентилятор можно установить в воздуховод или в вентиляционную шахту.
Преимущества
- Удобные крепежи, облегчающие установку
- Небольшая масса (0,5 кг в сборке)
- Вывод 120 – 130 м3 воздуха за час, есть защита от обратной тяги (запуска воздуха внутрь помещения)
- Защитная москитная сетка, расположенная на обратной стенке вентилятора
- Красивый рисунок радиаторной решётки – «морская волна»
- Материал крыльчатки – ударопрочный ABS-пластик, который не стирается со временем
- Внутренние детали двигателя защищены от попадания влаги, пыли и мелкого мусора
- Оптимальная форма лопастей и прочное крепление крыльчатки гарантируют отсутствие вибраций при работе
- Небольшая цена позволит неплохо сэкономить, но не потерять в качестве. Это лучшая модель, способная обеспечить максимальный комфорт!