Вентилятор Планета П100СВ 02204

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Вентилятор выполнен из прочного пластика, оснащен надежным и долговечным мотором. Особая конструкция крыльчатки обеспечивает эффективное перемещение воздуха в небольшом помещении. Изделие используется для монтажа в вентиляционный короб или соединения с воздуховодом.