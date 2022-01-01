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Вентилятор Планета П100СВ 02204
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Бытовые вентиляторы
    Вентилятор Планета П100СВ 02204
    Арт. X699145407790

      Вентилятор Планета П100СВ 02204

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699145407790

      Характеристики

      Производитель
      		Планета
      USB-порт
      		Нет
      Функция увлажнения
      		Нет
      3D вращение
      		Нет
      Вращение в горизонтальной плоскости
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вентилятор выполнен из прочного пластика, оснащен надежным и долговечным мотором. Особая конструкция крыльчатки обеспечивает эффективное перемещение воздуха в небольшом помещении. Изделие используется для монтажа в вентиляционный короб или соединения с воздуховодом.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы