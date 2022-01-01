Вентилятор Планета П100СВ 02204
Арт. X699145407790
Характеристики
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Производитель
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USB-порт
|Нет
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Функция увлажнения
|Нет
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3D вращение
|Нет
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Вращение в горизонтальной плоскости
|Нет
- Вентилятор выполнен из прочного пластика, оснащен надежным и долговечным мотором. Особая конструкция крыльчатки обеспечивает эффективное перемещение воздуха в небольшом помещении. Изделие используется для монтажа в вентиляционный короб или соединения с воздуховодом.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы