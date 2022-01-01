Лейка душевая Vidima SEVAJET M1 BA183AA, однофункциональная, 80 мм
Арт. О00000038532
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Тип комплектующего
|душевая лейка
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Вес, кг
|0.21
- Лейка душевая Vidima SEVAJET M1 BA183AA, однофункциональная, 80 мм - представляет собой приспособление для гигиенических процедур. Конструкция выполнена из пластика и окрашена в цвет хром. Лейка обладает одним режимом струи - "дождь". Изделие фиксируется на стене при помощи держателя.
Преимущества
- Корпус изготовлен из пластика
- Лейка окрашена в цвет хром
- Один режим струи "дождь"
- Самоочищающаяся лейка
- Ограничитель потока воды - 8 л/мин