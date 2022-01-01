Преимущества

Корпус изготовлен из пластика

Лейка окрашена в цвет хром

Один режим струи "дождь"

Самоочищающаяся лейка

Ограничитель потока воды - 8 л/мин

Лейка душевая Vidima SEVAJET M1 BA183AA, однофункциональная, 80 мм - представляет собой приспособление для гигиенических процедур. Конструкция выполнена из пластика и окрашена в цвет хром. Лейка обладает одним режимом струи - "дождь". Изделие фиксируется на стене при помощи держателя.