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Лейка душевая Vidima SEVAJET M1 BA183AA, однофункциональная, 80 мм
1 355 ₽
Для душевых кабин
    Лейка душевая Vidima SEVAJET M1 BA183AA, однофункциональная, 80 мм
    Арт. О00000038532
    Лейка душевая Vidima SEVAJET M1 BA183AA, однофункциональная, 80 мм
    Лейка душевая Vidima SEVAJET M1 BA183AA, однофункциональная, 80 мм
    Лейка душевая Vidima SEVAJET M1 BA183AA, однофункциональная, 80 мм
      Лейка душевая Vidima SEVAJET M1 BA183AA, однофункциональная, 80 мм
      Лейка душевая Vidima SEVAJET M1 BA183AA, однофункциональная, 80 мм
      Лейка душевая Vidima SEVAJET M1 BA183AA, однофункциональная, 80 мм

      Лейка душевая Vidima SEVAJET M1 BA183AA, однофункциональная, 80 мм

      1 355 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000038532

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Тип комплектующего
      		душевая лейка
      Вес, кг
      		0.21
      Все характеристики
      1 355 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лейка душевая Vidima SEVAJET M1 BA183AA, однофункциональная, 80 мм - представляет собой приспособление для гигиенических процедур. Конструкция выполнена из пластика и окрашена в цвет хром. Лейка обладает одним режимом струи - "дождь". Изделие фиксируется на стене при помощи держателя.

        Преимущества

        • Корпус изготовлен из пластика
        • Лейка окрашена в цвет хром
        • Один режим струи "дождь"
        • Самоочищающаяся лейка
        • Ограничитель потока воды - 8 л/мин