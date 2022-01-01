Сварочный выпрямитель Кристалл ВС-350

В составе полуавтомата обеспечивает полуавтоматическую сварку низкоуглеродистых, легированных и коррозийно-стойких сталей электродной проволокой в среде углекислого газа, его смесях и в среде аргона на постоянном токе.

Сварочный выпрямитель ВС-350 предназначен для полуавтоматической сварки в составе сварочных полуавтоматов в комплекте с переносным механизмом подачи проволоки ПДГ-315К, ПДГ-350Ки ПДГ-350-4К. Выпрямитель ВС-350 имеет жёсткую вольт-амперную характеристику и ступенчатое регулирование выходного напряжения.

Преимущества