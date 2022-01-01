Сварочный выпрямитель Кристалл ВС-350
Арт. 708207
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Макс. сварочный ток MMA, А
|350
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Напряжение сети, В
|380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|50
- Сварочный выпрямитель ВС-350 предназначен для полуавтоматической сварки в составе сварочных полуавтоматов в комплекте с переносным механизмом подачи проволоки ПДГ-315К, ПДГ-350Ки ПДГ-350-4К. Выпрямитель ВС-350 имеет жёсткую вольт-амперную характеристику и ступенчатое регулирование выходного напряжения. В составе полуавтомата обеспечивает полуавтоматическую сварку низкоуглеродистых, легированных и коррозийно-стойких сталей электродной проволокой в среде углекислого газа, его смесях и в среде аргона на постоянном токе.
Преимущества
- Высокое качество сборки и надежность
- Защита от перегрева
- Питание 36В подогревателя СО2
- Тележка на поворотных колесах
- Площадка под баллон
- Быстросъемные токовые разъемы
- Две ступени индуктивности
- Поворотное устройство для крепления механизма подачи