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Сварочный выпрямитель Кристалл ВС-350
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный выпрямитель Кристалл ВС-350
    Арт. 708207
    Сварочный выпрямитель Кристалл ВС-350

      Сварочный выпрямитель Кристалл ВС-350

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 708207

      Характеристики

      Производитель
      		Кристалл
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		350
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочный выпрямитель ВС-350 предназначен для полуавтоматической сварки в составе сварочных полуавтоматов в комплекте с переносным механизмом подачи проволоки ПДГ-315К, ПДГ-350Ки ПДГ-350-4К. Выпрямитель ВС-350 имеет жёсткую вольт-амперную характеристику и ступенчатое регулирование выходного напряжения. В составе полуавтомата обеспечивает полуавтоматическую сварку низкоуглеродистых, легированных и коррозийно-стойких сталей электродной проволокой в среде углекислого газа, его смесях и в среде аргона на постоянном токе.

        Преимущества

        • Высокое качество сборки и надежность
        • Защита от перегрева
        • Питание 36В подогревателя СО2
        • Тележка на поворотных колесах
        • Площадка под баллон
        • Быстросъемные токовые разъемы
        • Две ступени индуктивности
        • Поворотное устройство для крепления механизма подачи