Выпрямитель ДУГА 318МА /220В/
Арт. 70806
Характеристики
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Производитель
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|30
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Антизалипание
|Нет
- Сварочный аппарат постоянного тока Дуга 318МА предназначен для ручной дуговой сварки прямого и сложного профиля различных металлов и сплавов на постоянном токе любой полярности всеми видами электродов, а также в среде защитных газов. Его можно использовать в производственных цехах и полевых условиях, в передвижных мастерских, коммунальном хозяйстве и т.п. Климатическое исполнение аппарата - У, категория размещения - 3, тип атмосферы II по ГОСТ 15150, но для работ при нижнем значении температуры окружающей среды от 258°К (-15°С) до 313°К (+40°С). Не допускается использование аппаратов во взрывоопасной среде, а также содержащей едкие пары и газы, разрушающие металлы и изоляцию. Допускается кратковременная (не более 6 часов) эксплуатация аппарата при температуре окружающей среды 318°К (+45 С) и относительной влажности 98%. Степень жесткости климатических факторов внешней среды III по ГОСТ 16962.1.
Преимущества
- Небольшие габариты
- Алюминиевая обмотка
- Шунтовое управление
- Напряжение холостого хода от 50 до 70 В
- Сварочный ток - 200 А
- Род тока - постоянный (DC)
- Тип сварки/резки - ММА
- Торообразный трансформатор
- Климатическое исполнение аппарата - У;
- Категория размещения - 3
- Тип атмосферы II по ГОСТ 15150
- Простота управления
- Защита от коррозии
- Высокая производительность