Выпрямитель ДУГА 318МА /220В/

Преимущества

Небольшие габариты

Алюминиевая обмотка

Шунтовое управление

Напряжение холостого хода от 50 до 70 В

Сварочный ток - 200 А

Род тока - постоянный (DC)

Тип сварки/резки - ММА

Торообразный трансформатор

Климатическое исполнение аппарата - У;

Категория размещения - 3

Тип атмосферы II по ГОСТ 15150

Простота управления

Защита от коррозии

Высокая производительность

Сварочный аппарат постоянного тока Дуга 318МА предназначен для ручной дуговой сварки прямого и сложного профиля различных металлов и сплавов на постоянном токе любой полярности всеми видами электродов, а также в среде защитных газов. Его можно использовать в производственных цехах и полевых условиях, в передвижных мастерских, коммунальном хозяйстве и т.п. Климатическое исполнение аппарата - У, категория размещения - 3, тип атмосферы II по ГОСТ 15150, но для работ при нижнем значении температуры окружающей среды от 258°К (-15°С) до 313°К (+40°С). Не допускается использование аппаратов во взрывоопасной среде, а также содержащей едкие пары и газы, разрушающие металлы и изоляцию. Допускается кратковременная (не более 6 часов) эксплуатация аппарата при температуре окружающей среды 318°К (+45 С) и относительной влажности 98%. Степень жесткости климатических факторов внешней среды III по ГОСТ 16962.1.