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Выпрямитель ДУГА 318МА /220В/
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Выпрямитель ДУГА 318МА /220В/
    Арт. 70806
    Выпрямитель ДУГА 318МА /220В/

      Выпрямитель ДУГА 318МА /220В/

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70806

      Характеристики

      Производитель
      		Дуга
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		30
      Антизалипание
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочный аппарат постоянного тока Дуга 318МА предназначен для ручной дуговой сварки прямого и сложного профиля различных металлов и сплавов на постоянном токе любой полярности всеми видами электродов, а также в среде защитных газов. Его можно использовать в производственных цехах и полевых условиях, в передвижных мастерских, коммунальном хозяйстве и т.п. Климатическое исполнение аппарата - У, категория размещения - 3, тип атмосферы II по ГОСТ 15150, но для работ при нижнем значении температуры окружающей среды от 258°К (-15°С) до 313°К (+40°С). Не допускается использование аппаратов во взрывоопасной среде, а также содержащей едкие пары и газы, разрушающие металлы и изоляцию. Допускается кратковременная (не более 6 часов) эксплуатация аппарата при температуре окружающей среды 318°К (+45 С) и относительной влажности 98%. Степень жесткости климатических факторов внешней среды III по ГОСТ 16962.1.

        Преимущества

        • Небольшие габариты
        • Алюминиевая обмотка
        • Шунтовое управление
        • Напряжение холостого хода от 50 до 70 В
        • Сварочный ток - 200 А
        • Род тока - постоянный (DC)
        • Тип сварки/резки - ММА
        • Торообразный трансформатор
        • Климатическое исполнение аппарата - У;
        • Категория размещения - 3
        • Тип атмосферы II по ГОСТ 15150
        • Простота управления
        • Защита от коррозии
        • Высокая производительность