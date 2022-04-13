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Заглушка вентильная Трио-сервис ВБ-2 к пропановому баллону
5.0
2
Найти аналог
Колпаки для газовых баллонов
    Заглушка вентильная Трио-сервис ВБ-2 к пропановому баллону
    Арт. X13030692
    5.0
    2
    Заглушка вентильная Трио-сервис ВБ-2 к пропановому баллону

      Заглушка вентильная Трио-сервис ВБ-2 к пропановому баллону

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13030692
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Трио-сервис
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Материал
      		металл
      Цвет
      		хром
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Заглушка вентильная Трио-сервис ВБ-2 к пропановому баллону - применяется в целях безопасного использования баллонного пропанового вентиля ВБ-2. Заглушка с использованием прокладки накручивается на баллонный вентиль для защиты от утечки горючего газа при транспортировке баллона и его хранении. Заглушка подходит для установки на вентиль с резьбой 3/4.

        Преимущества

        • Исключает утечку горючего газа при транспортировании, хранении и перерывах в работе