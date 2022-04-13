Преимущества

Исключает утечку горючего газа при транспортировании, хранении и перерывах в работе

Заглушка вентильная Трио-сервис ВБ-2 к пропановому баллону - применяется в целях безопасного использования баллонного пропанового вентиля ВБ-2. Заглушка с использованием прокладки накручивается на баллонный вентиль для защиты от утечки горючего газа при транспортировке баллона и его хранении. Заглушка подходит для установки на вентиль с резьбой 3/4.