Заглушка вентильная Трио-сервис ВБ-2 к пропановому баллону
Арт. X13030692
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Материал
|металл
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Цвет
|хром
- Заглушка вентильная Трио-сервис ВБ-2 к пропановому баллону - применяется в целях безопасного использования баллонного пропанового вентиля ВБ-2. Заглушка с использованием прокладки накручивается на баллонный вентиль для защиты от утечки горючего газа при транспортировке баллона и его хранении. Заглушка подходит для установки на вентиль с резьбой 3/4.
Преимущества
- Исключает утечку горючего газа при транспортировании, хранении и перерывах в работе