Преимущества

Алюминиевый корпус увеличивает прочность конструкции и улучшает теплообмен

Длительный срок службы. Надежный асинхронный двигатель имеет низкие шумовибрационные характеристики и мало подвержен нагреву во время работы

Безопасность оператора. Прозрачные экраны на точильных кругах защищают оператора от искр и абразивной пыли

Пылезащищенный выключатель. Кнопка пуска имеет защиту от пыли

Дополнительная защита. Защитный стальной кожух гарантирует защиту пользователя при нарушении целостности круга

Дополнительные переходники позволяют использовать точильные круги, как с посадочным размером 12,7(16 )мм, так и 32 мм

Заточной электрический станок СТАВР СЗЭ-175/350М применяется для работы с инструментом, заточки лезвий. Прочный корпус и надежное крепление обеспечивают длительный срок службы. Диски с защитными экранами повышают безопасность использования изделия и снижают риск получения травмы.