Заточной электрический станок Ставр СЗЭ-175/350М
Арт. О00000025243
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Зернистость круга 2
|80
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- Заточной электрический станок СТАВР СЗЭ-175/350М применяется для работы с инструментом, заточки лезвий. Прочный корпус и надежное крепление обеспечивают длительный срок службы. Диски с защитными экранами повышают безопасность использования изделия и снижают риск получения травмы.
Преимущества
- Алюминиевый корпус увеличивает прочность конструкции и улучшает теплообмен
- Длительный срок службы. Надежный асинхронный двигатель имеет низкие шумовибрационные характеристики и мало подвержен нагреву во время работы
- Безопасность оператора. Прозрачные экраны на точильных кругах защищают оператора от искр и абразивной пыли
- Пылезащищенный выключатель. Кнопка пуска имеет защиту от пыли
- Дополнительная защита. Защитный стальной кожух гарантирует защиту пользователя при нарушении целостности круга
- Дополнительные переходники позволяют использовать точильные круги, как с посадочным размером 12,7(16 )мм, так и 32 мм