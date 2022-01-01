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Заточной электрический станок Ставр СЗЭ-175/350М
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Заточной электрический станок Ставр СЗЭ-175/350М
    Арт. О00000025243
    Заточной электрический станок Ставр СЗЭ-175/350М
    Заточной электрический станок Ставр СЗЭ-175/350М
    Заточной электрический станок Ставр СЗЭ-175/350М
    Заточной электрический станок Ставр СЗЭ-175/350М
    Заточной электрический станок Ставр СЗЭ-175/350М
    Заточной электрический станок Ставр СЗЭ-175/350М
    Заточной электрический станок Ставр СЗЭ-175/350М
    Заточной электрический станок Ставр СЗЭ-175/350М
      Заточной электрический станок Ставр СЗЭ-175/350М
      Заточной электрический станок Ставр СЗЭ-175/350М
      Заточной электрический станок Ставр СЗЭ-175/350М
      Заточной электрический станок Ставр СЗЭ-175/350М
      Заточной электрический станок Ставр СЗЭ-175/350М
      Заточной электрический станок Ставр СЗЭ-175/350М
      Заточной электрический станок Ставр СЗЭ-175/350М
      Заточной электрический станок Ставр СЗЭ-175/350М

      Заточной электрический станок Ставр СЗЭ-175/350М

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000025243

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Зернистость круга 2
      		80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      • Заточной электрический станок СТАВР СЗЭ-175/350М применяется для работы с инструментом, заточки лезвий. Прочный корпус и надежное крепление обеспечивают длительный срок службы. Диски с защитными экранами повышают безопасность использования изделия и снижают риск получения травмы.

        Преимущества

        • Алюминиевый корпус увеличивает прочность конструкции и улучшает теплообмен
        • Длительный срок службы. Надежный асинхронный двигатель имеет низкие шумовибрационные характеристики и мало подвержен нагреву во время работы
        • Безопасность оператора. Прозрачные экраны на точильных кругах защищают оператора от искр и абразивной пыли
        • Пылезащищенный выключатель. Кнопка пуска имеет защиту от пыли
        • Дополнительная защита. Защитный стальной кожух гарантирует защиту пользователя при нарушении целостности круга
        • Дополнительные переходники позволяют использовать точильные круги, как с посадочным размером 12,7(16 )мм, так и 32 мм