Лопата садовая малая с деревянным черенком ZINLER ЛСМЧ9 Z1.9H9 4631151065448

Преимущества

Стойкость к коррозии

Долгий срок службы

Разборная конструкция

Малая садовая лопата с деревянным черенком ZINLER 960 мм Z1.9H9 подходит для садовых и строительных работ. Заостренная форма полотна без усилий проникает в почву, что облегчает работу с землей. Полотно из высокоуглеродистой стали покрыто антикоррозионным покрытием для долгого срока службы. Разборная конструкция обеспечивает компактность при транспортировке и хранении.