Лопата садовая малая с деревянным черенком ZINLER ЛСМЧ9 Z1.9H9 4631151065448
Арт. О00000040851
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип лопаты
|штыковая
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Общая длина, мм
|1180
- Малая садовая лопата с деревянным черенком ZINLER 960 мм Z1.9H9 подходит для садовых и строительных работ. Заостренная форма полотна без усилий проникает в почву, что облегчает работу с землей. Полотно из высокоуглеродистой стали покрыто антикоррозионным покрытием для долгого срока службы. Разборная конструкция обеспечивает компактность при транспортировке и хранении.
Преимущества
- Стойкость к коррозии
- Долгий срок службы
- Разборная конструкция