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Лопата садовая малая с деревянным черенком ZINLER ЛСМЧ9 Z1.9H9 4631151065448
1 190 ₽
Штыковые лопаты
    Лопата садовая малая с деревянным черенком ZINLER ЛСМЧ9 Z1.9H9 4631151065448
    Арт. О00000040851
    Лопата садовая малая с деревянным черенком ZINLER ЛСМЧ9 Z1.9H9 4631151065448
    Лопата садовая малая с деревянным черенком ZINLER ЛСМЧ9 Z1.9H9 4631151065448
    Лопата садовая малая с деревянным черенком ZINLER ЛСМЧ9 Z1.9H9 4631151065448
      Лопата садовая малая с деревянным черенком ZINLER ЛСМЧ9 Z1.9H9 4631151065448
      Лопата садовая малая с деревянным черенком ZINLER ЛСМЧ9 Z1.9H9 4631151065448
      Лопата садовая малая с деревянным черенком ZINLER ЛСМЧ9 Z1.9H9 4631151065448

      Лопата садовая малая с деревянным черенком ZINLER ЛСМЧ9 Z1.9H9 4631151065448

      1 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040851

      Характеристики

      Производитель
      		ZINLER
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип лопаты
      		штыковая
      Общая длина, мм
      		1180
      Все характеристики
      1 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Малая садовая лопата с деревянным черенком ZINLER 960 мм Z1.9H9 подходит для садовых и строительных работ. Заостренная форма полотна без усилий проникает в почву, что облегчает работу с землей. Полотно из высокоуглеродистой стали покрыто антикоррозионным покрытием для долгого срока службы. Разборная конструкция обеспечивает компактность при транспортировке и хранении.

        Преимущества

        • Стойкость к коррозии
        • Долгий срок службы
        • Разборная конструкция