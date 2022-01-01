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Лопата автомобильная с деревянным черенком и ручкой ZINLER ЛТЧ5р Z1.9H5G 4631151065417
990 ₽
Штыковые лопаты
    Лопата автомобильная с деревянным черенком и ручкой ZINLER ЛТЧ5р Z1.9H5G 4631151065417
    Арт. О00000040850
    Лопата автомобильная с деревянным черенком и ручкой ZINLER ЛТЧ5р Z1.9H5G 4631151065417
    Лопата автомобильная с деревянным черенком и ручкой ZINLER ЛТЧ5р Z1.9H5G 4631151065417
    Лопата автомобильная с деревянным черенком и ручкой ZINLER ЛТЧ5р Z1.9H5G 4631151065417
      Лопата автомобильная с деревянным черенком и ручкой ZINLER ЛТЧ5р Z1.9H5G 4631151065417
      Лопата автомобильная с деревянным черенком и ручкой ZINLER ЛТЧ5р Z1.9H5G 4631151065417
      Лопата автомобильная с деревянным черенком и ручкой ZINLER ЛТЧ5р Z1.9H5G 4631151065417

      Лопата автомобильная с деревянным черенком и ручкой ZINLER ЛТЧ5р Z1.9H5G 4631151065417

      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040850

      Характеристики

      Производитель
      		ZINLER
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип лопаты
      		совковая
      Общая длина, мм
      		725
      Все характеристики
      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Автомобильная лопата с деревянным черенком и ручкой ZINLER Z1.9H5G используется для выполнения различных задач в туристических походах и на садовых участках. Также станет помощником в непредвиденных ситуациях для владельцев авто. Благодаря небольшим габаритам она не займет много места в рюкзаке туриста или багажнике автомобиля. Заточенная кромка полотна позволяет использовать лопату в качестве топора для мелких веток. Черенок изготовлен из прочных пород дерева и покрыт лаком – это обеспечивает устойчивость к влаге и износу. Эргономичная ручка из ударопрочного пластика позволяет снизить нагрузку на запястье и исключает проворот черенка в руке.

        Преимущества

        • Рабочая часть выполнена из конструкционной стали НRС45 - прочность
        • ZINLER Z1.9H5G имеет антикоррозийное покрытие - предотвращает появление ржавчины
        • Ребра жесткости - усиливают полотно в местах наибольших нагрузок
        • Заводская заточка кромки полотна - легко входит в грунт, обрубает корни и плотный дерн