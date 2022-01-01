Лопата автомобильная с деревянным черенком и ручкой ZINLER ЛТЧ5р Z1.9H5G 4631151065417

Преимущества

Рабочая часть выполнена из конструкционной стали НRС45 - прочность

ZINLER Z1.9H5G имеет антикоррозийное покрытие - предотвращает появление ржавчины

Ребра жесткости - усиливают полотно в местах наибольших нагрузок

Заводская заточка кромки полотна - легко входит в грунт, обрубает корни и плотный дерн

Автомобильная лопата с деревянным черенком и ручкой ZINLER Z1.9H5G используется для выполнения различных задач в туристических походах и на садовых участках. Также станет помощником в непредвиденных ситуациях для владельцев авто. Благодаря небольшим габаритам она не займет много места в рюкзаке туриста или багажнике автомобиля. Заточенная кромка полотна позволяет использовать лопату в качестве топора для мелких веток. Черенок изготовлен из прочных пород дерева и покрыт лаком – это обеспечивает устойчивость к влаге и износу. Эргономичная ручка из ударопрочного пластика позволяет снизить нагрузку на запястье и исключает проворот черенка в руке.