Мойка высокого давления Зубр АВД-100
Арт. Ю00000010021
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.2
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Габариты, мм
|320x240x420
- Мойка высокого давления ЗУБР АВД-100 подходит для периодического применения, например, для мойки велосипедов, садовой мебели и инвентаря. Имеет щеточный двигатель, который работает от сети 220 В.
Преимущества
- Система полной остановки - экономия воды и ресурса изделия
- Высокая мощность выходной струи для эффективной мойки
- Регулировка ширины струи
- Намотка сетевого кабеля
- Щеточный двигатель
- Регулировка давления струи для обработки различных изделий и поверхностей
- Пенообразователь для предварительной обработки моющим средством
- Держатели для аксессуаров
- Компактность
- Переходник на быстросъемный коннектор для подключения любых шлангов