Преимущества

Система полной остановки - экономия воды и ресурса изделия

Высокая мощность выходной струи для эффективной мойки

Регулировка ширины струи

Намотка сетевого кабеля

Щеточный двигатель

Регулировка давления струи для обработки различных изделий и поверхностей

Пенообразователь для предварительной обработки моющим средством

Держатели для аксессуаров

Компактность

Переходник на быстросъемный коннектор для подключения любых шлангов

Мойка высокого давления ЗУБР АВД-100 подходит для периодического применения, например, для мойки велосипедов, садовой мебели и инвентаря. Имеет щеточный двигатель, который работает от сети 220 В.