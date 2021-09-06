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Биметаллический радиатор отопления Bilit БМ 500/100, 14 секций [боковое]
3.0
1
Найти аналог
Радиаторы отопления биметаллические
    Биметаллический радиатор отопления Bilit БМ 500/100, 14 секций [боковое]
    Арт. О00000003907
    3.0
    1
    Биметаллический радиатор отопления Bilit БМ 500/100, 14 секций [боковое]

      Биметаллический радиатор отопления Bilit БМ 500/100, 14 секций [боковое]

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000003907
      3.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bilit
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Общий объем, л
      		2.56
      Вес, кг
      		23.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Биметаллический радиатор отопления BILIT БМ 500/100 предназначен для эксплуатации в системе отопления жилых и общественных зданий с центральной системой отопления, в том числе повышенного давления. Секция радиатора выполнена из полностью стального внутреннего коллектора, залитого под давлением в 800 тонн высококачественным алюминиевым сплавом АК12, образующие единую, без сварных швов, конструкцию. Такая технология позволяет достичь однородности материала по всему объёму секции, что способствует увеличению прочности радиатора и скорости теплообмена. Стальной коллектор, с увеличенным диаметром до 22мм, обеспечивает свободный проход шлама и мелких твердых частиц, а также усиливает конструкцию секции и защищает алюминиевый слой от воздействия агрессивной среды теплоносителя. Каждая партия используемого нами металла проходит спектральный анализ для проверки его качества.

        Преимущества

        • Стальные ниппеля, используемые для скрутки секций, подвергаются антикоррозийной обработке
        • Все радиаторы проходят 3-й контроль качества. Сначала стальная закладная, потом секция после отливки, а затем уже собранный радиатор испытывается на герметичность высоким испытательным давлением до 50 Атм, что исключает возможность протечки
        • Поставлятся в заводской сборке и состоит из 14 секций
        • Для защиты от механических повреждений во время хранения и транспортировки каждый радиатор BILIT упакован герметично затянутой полиэтиленовой плёнкой и картонной коробкой
        • Биметаллические радиаторы BILIT удобны в транспортировке, монтаже и эксплуатации, а элегантный дизайн позволяет им гармонично вписаться в современный интерьер, не нарушая единства стиля