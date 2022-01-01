Очиститель высокого давления Bosch PRO GHP 5-13C 0.600.910.000
Арт. Х103261
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|16.5
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Габариты, мм
|505x330x270
- Аппарат высокого давления Bosch GHP 5-13C 0.600.910.000 предназначен для устранения загрязнений с различных поверхностей. Мойка выполнена из прочных материалов и рассчитана на каждодневное применение, что гарантирует продолжительный период эксплуатации. Способна перекачивать до 520 литров жидкости в час, благодаря чему достигается высокая производительность. Для удобной и быстрой транспортировки агрегат оснащен рукояткой. Предусмотрена функция самовсасывания - возможен забор воды из ведра или бочки.
Преимущества
- Мойка оснащена манометром для контроля рабочего давления
- При снятии пальца с курка происходит мгновенное выключение аппарата, при нажатии - включение
- Насос аппарата выполнен из латуни
- Керамические поршни не подвержены коррозии
- На корпусе аппарата предусмотрена рукоятка - для удобного перемещения по рабочей площадке
- Рассчитана на интенсивное применение
- Удобное удержание пистолета
- Тип двигателя - индукционный
- Регулировка давления
- Режим самовсасывания