Очиститель высокого давления Bosch PRO GHP 5-13C 0.600.910.000

Преимущества

Мойка оснащена манометром для контроля рабочего давления

При снятии пальца с курка происходит мгновенное выключение аппарата, при нажатии - включение

Насос аппарата выполнен из латуни

Керамические поршни не подвержены коррозии

На корпусе аппарата предусмотрена рукоятка - для удобного перемещения по рабочей площадке

Рассчитана на интенсивное применение

Удобное удержание пистолета

Тип двигателя - индукционный

Регулировка давления

Режим самовсасывания

Аппарат высокого давления Bosch GHP 5-13C 0.600.910.000 предназначен для устранения загрязнений с различных поверхностей. Мойка выполнена из прочных материалов и рассчитана на каждодневное применение, что гарантирует продолжительный период эксплуатации. Способна перекачивать до 520 литров жидкости в час, благодаря чему достигается высокая производительность. Для удобной и быстрой транспортировки агрегат оснащен рукояткой. Предусмотрена функция самовсасывания - возможен забор воды из ведра или бочки.