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Очиститель высокого давления Bosch PRO GHP 5-13C 0.600.910.000
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Электрические мойки высокого давления
    Очиститель высокого давления Bosch PRO GHP 5-13C 0.600.910.000
    Арт. Х103261
    Очиститель высокого давления Bosch PRO GHP 5-13C 0.600.910.000
    Очиститель высокого давления Bosch PRO GHP 5-13C 0.600.910.000
    Очиститель высокого давления Bosch PRO GHP 5-13C 0.600.910.000
    Очиститель высокого давления Bosch PRO GHP 5-13C 0.600.910.000
    Очиститель высокого давления Bosch PRO GHP 5-13C 0.600.910.000
    Очиститель высокого давления Bosch PRO GHP 5-13C 0.600.910.000
      Очиститель высокого давления Bosch PRO GHP 5-13C 0.600.910.000
      Очиститель высокого давления Bosch PRO GHP 5-13C 0.600.910.000
      Очиститель высокого давления Bosch PRO GHP 5-13C 0.600.910.000
      Очиститель высокого давления Bosch PRO GHP 5-13C 0.600.910.000
      Очиститель высокого давления Bosch PRO GHP 5-13C 0.600.910.000
      Очиститель высокого давления Bosch PRO GHP 5-13C 0.600.910.000

      Очиститель высокого давления Bosch PRO GHP 5-13C 0.600.910.000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103261

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		16.5
      Габариты, мм
      		505x330x270
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аппарат высокого давления Bosch GHP 5-13C 0.600.910.000 предназначен для устранения загрязнений с различных поверхностей. Мойка выполнена из прочных материалов и рассчитана на каждодневное применение, что гарантирует продолжительный период эксплуатации. Способна перекачивать до 520 литров жидкости в час, благодаря чему достигается высокая производительность. Для удобной и быстрой транспортировки агрегат оснащен рукояткой. Предусмотрена функция самовсасывания - возможен забор воды из ведра или бочки.

        Преимущества

        • Мойка оснащена манометром для контроля рабочего давления
        • При снятии пальца с курка происходит мгновенное выключение аппарата, при нажатии - включение
        • Насос аппарата выполнен из латуни
        • Керамические поршни не подвержены коррозии
        • На корпусе аппарата предусмотрена рукоятка - для удобного перемещения по рабочей площадке
        • Рассчитана на интенсивное применение
        • Удобное удержание пистолета
        • Тип двигателя - индукционный
        • Регулировка давления
        • Режим самовсасывания