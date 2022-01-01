Смеситель для ванны D-Lin D145810, излив 30 см

Преимущества

Аэратор в приборе позволяет обеспечить равномерную подачу воды , а также ее смягчение

Специальная сетка отфильтровывает нежелательные примеси

К представленной категории товаров относится классический вид смесителей, которые произведены из латуни – надежного, долговечного, прочного металла

Смеситель для ванны D-Lin D145810, классический вариант, обладающий двумя вентилями для контроля потока воды. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель D-Lin D145810 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена.