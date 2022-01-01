Смеситель для ванны D-Lin D146422-2 ф40мм, излив 40 см
Арт. О00000016635
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Смеситель для ванны D-Lin D146422-2, модель даёт возможность регулировать напор воды, посредством однорычажного управления. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель D-Lin D146422-2 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена.
Преимущества
- Аэратор в приборе позволяет обеспечить равномерную подачу воды, а также ее смягчение
- Специальная сетка отфильтровывает нежелательные примеси
- К представленной категории товаров относится классический вид смесителей, которые произведены из латуни – надежного, долговечного, прочного металла