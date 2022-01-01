Дизель генератор TSS SDG 10000EH
Арт. tss_2202846
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|электрический
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Расход топлива, л/ч
|3
Дизель генератор ТСС SDG 10000EH 077001 относится к моделям, которые обеспечивают высокую производительность при сравнительно небольшом расходе топлива. Модель рассчитана на непрерывную работу в течение 6-8 часов. Для удобства перемещения конструкция оснащается не только прочной рамой и корпусом, но еще и удобными рукоятками и надежными колесами. Расположение двигателя уменьшает вибрации и уровень шума, что повышает комфорт использования.
Преимущества
- Прочный корпус
- Высокая производительность
- Длительный срок службы
- Наличие колес