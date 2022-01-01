Дизель генератор TSS SDG 10000EH

Дизель генератор ТСС SDG 10000EH 077001 относится к моделям, которые обеспечивают высокую производительность при сравнительно небольшом расходе топлива. Модель рассчитана на непрерывную работу в течение 6-8 часов. Для удобства перемещения конструкция оснащается не только прочной рамой и корпусом, но еще и удобными рукоятками и надежными колесами. Расположение двигателя уменьшает вибрации и уровень шума, что повышает комфорт использования.

Преимущества