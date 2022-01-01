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Дизель генератор TSS SDG 10000EH
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Дизель генератор TSS SDG 10000EH
    Арт. tss_2202846
    Дизель генератор TSS SDG 10000EH
    Дизель генератор TSS SDG 10000EH
    Дизель генератор TSS SDG 10000EH
    Дизель генератор TSS SDG 10000EH
    Дизель генератор TSS SDG 10000EH
    Дизель генератор TSS SDG 10000EH
      Дизель генератор TSS SDG 10000EH
      Дизель генератор TSS SDG 10000EH
      Дизель генератор TSS SDG 10000EH
      Дизель генератор TSS SDG 10000EH
      Дизель генератор TSS SDG 10000EH
      Дизель генератор TSS SDG 10000EH

      Дизель генератор TSS SDG 10000EH

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2202846

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		электрический
      Расход топлива, л/ч
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дизель генератор ТСС SDG 10000EH 077001 относится к моделям, которые обеспечивают высокую производительность при сравнительно небольшом расходе топлива. Модель рассчитана на непрерывную работу в течение 6-8 часов. Для удобства перемещения конструкция оснащается не только прочной рамой и корпусом, но еще и удобными рукоятками и надежными колесами. Расположение двигателя уменьшает вибрации и уровень шума, что повышает комфорт использования.

        Преимущества

        • Прочный корпус
        • Высокая производительность
        • Длительный срок службы
        • Наличие колес