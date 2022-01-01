Дизель генератор TSS SDG 10000EHS
Арт. tss_2202850
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|электрический
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Расход топлива, л/ч
|3
Дизель генератор ТСС SDG 10000EHS 077005 обладает высокой мощностью, которая позволяет эффективно работать с различными устройствами. Модель поддерживает бытовое и профессиональное использование. Рекомендуемое масло: SAE 10W30.
Преимущества
- Двигатель двухцилиндровый четырехтактный, с воздушным типом охлаждения
- Электронные регуляторы напряжения обеспечивают высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам.
- Тепловой автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания
- В дизельных генераторах ГК ТСС установлен предпусковой подогрев, который делает возможным сам запуск системы в сложных условиях, при температуре от 0 до -20 ?. Для включение предпускового подогревателя поверните ключ запуска, против часовой стрелки на 15-20 сек., а после этого без задержки выполните штатный запуск генератора
- Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)
- При понижении давления масла ниже допустимого уровня на панели управления загорается сигнальная лампа
- Встроенный датчик уровня топлива позволяет осуществлять визуальный контроль остатка топлива в баке
- Специальные демпферы минимизируют уровень вибраций, что исключает преждевременный износ внутренних деталей и узлов
- Панель управления содержит вольтметр для отображения напряжения, счетчик моточасов, а также, индикатор уровня масла и индикатор топлива, автомат защиты