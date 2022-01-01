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Дизель генератор TSS SDG 6000EH3
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Дизельные генераторы
    Дизель генератор TSS SDG 6000EH3
    Арт. tss_2202913
    Дизель генератор TSS SDG 6000EH3

      Дизель генератор TSS SDG 6000EH3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2202913

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Вид топлива
      		дизель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дизельный генератор ТСС SDG 6000EH3A 077016 подходит для эксплуатации в качестве источника резервного питания. К нему можно подключать одно- и трехфазные электроприборы общей мощностью до 6.5 кВт. Генератор применяется в частном доме или на даче, на строительных площадках и на объектах уличной торговли. Имеется транспортный комплект для удобства передвижения. Техника работает на дизельном топливе.

        Преимущества

        • Дизельный генератор ТСС SDG 6000EH3A 077016 имеет четырехтактный двигатель с воздушным типом охлаждения, который отличается долгим сроком службы
        • Электронные регуляторы напряжения обеспечивают высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам
        • Тепловой автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания
        • Электронная система аварийной защиты контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла
        • При понижении давления масла ниже допустимого уровня на панели управления загорается сигнальная лампа
        • Встроенный датчик уровня топлива позволяет осуществлять визуальный контроль остатка топлива в баке
        • Специальные демпферы минимизируют уровень вибраций, что исключает преждевременный износ внутренних деталей и узлов
        • Панель управления содержит вольтметр для отображения напряжения, счетчик моточасов, где отображаются часы работы дизельного генератора
        • Есть предпусковой подогрев, который делает возможным сам запуск системы в сложных условиях, при температуре от 0 до -20 ?. Для включения предпускового подогревателя поверните ключ запуска против часовой стрелки на 15-20 сек., а после этого без задержки выполните штатный запуск генератора
        • Установлены индикатор уровня масла и индикатор топлива, автомат защиты
        • Простота эксплуатации и обслуживания
        • Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 6 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения