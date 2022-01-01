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Дизельный генератор АД-16С-Т400-1РМ13 ТСС Стандарт
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Дизельные генераторы
    Дизельный генератор АД-16С-Т400-1РМ13 ТСС Стандарт
    Арт. ЦЕНТРСКЛАД10103
    Дизельный генератор АД-16С-Т400-1РМ13 ТСС Стандарт
    Дизельный генератор АД-16С-Т400-1РМ13 ТСС Стандарт
      Дизельный генератор АД-16С-Т400-1РМ13 ТСС Стандарт
      Дизельный генератор АД-16С-Т400-1РМ13 ТСС Стандарт

      Дизельный генератор АД-16С-Т400-1РМ13 ТСС Стандарт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ЦЕНТРСКЛАД10103

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		электрический
      Расход топлива, л/ч
      		3.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дизельная генераторная установка ТСС АД-16С-Т400-1РМ13 - это профессиональное оборудование, генерирующее до 18 кВт электрического тока для питания различных приборов, систем освещения, электроинструментов, строительной техники. Станция снабжает энергией как однофазные, так и трехфазные устройства. Топливный бак оснащен сливным краном. Открытое исполнение данной модели обеспечивает легкий доступ ко всем узлам для их технического обслуживания.

        Преимущества 

        • Мощность нагрузки - до 18 кВт
        • Жидкостное охлаждение двигателя
        • Низкий расход топлива - 3.3 л/ч
        • Топливный бак на 60 литров
        • Наличие электростартера