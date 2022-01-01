Дизельный генератор АД-16С-Т400-1РМ13 ТСС Стандарт
Арт. ЦЕНТРСКЛАД10103
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Стартер
|электрический
|
Расход топлива, л/ч
|3.3
- Дизельная генераторная установка ТСС АД-16С-Т400-1РМ13 - это профессиональное оборудование, генерирующее до 18 кВт электрического тока для питания различных приборов, систем освещения, электроинструментов, строительной техники. Станция снабжает энергией как однофазные, так и трехфазные устройства. Топливный бак оснащен сливным краном. Открытое исполнение данной модели обеспечивает легкий доступ ко всем узлам для их технического обслуживания.
Преимущества
- Мощность нагрузки - до 18 кВт
- Жидкостное охлаждение двигателя
- Низкий расход топлива - 3.3 л/ч
- Топливный бак на 60 литров
- Наличие электростартера