Дизельный генератор АД-20С-Т400-1РМ19

Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РМ19 017758 это стационарная модель открытого типа. Агрегат применяется в промышленности в качестве постоянного или аварийного источника питания. К генератору можно подключить технику мощностью до 22 кВт. Отличительные особенности - надёжность, долговечность, экономный расход топлива. Вырабатывает переменный ток 380 и 220 В. Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ в течение 31 часа.

Преимущества