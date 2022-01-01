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Дизельный генератор АД-20С-Т400-1РМ19
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Дизельные генераторы
    Дизельный генератор АД-20С-Т400-1РМ19
    Арт. ЦЕНТРСКЛАД10104
    Дизельный генератор АД-20С-Т400-1РМ19

      Дизельный генератор АД-20С-Т400-1РМ19

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ЦЕНТРСКЛАД10104

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вид топлива
      		дизель
      Аккумулятор в комплекте
      		да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РМ19 017758 это стационарная модель открытого типа. Агрегат применяется в промышленности в качестве постоянного или аварийного источника питания. К генератору можно подключить технику мощностью до 22 кВт. Отличительные особенности - надёжность, долговечность, экономный расход топлива. Вырабатывает переменный ток 380 и 220 В. Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ в течение 31 часа.

        Преимущества

        • Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РМ19 017758 имеет возможность подключения системы автоматического запуска
        • Мощный дизельный двигатель
        • Жидкостное охлаждение для длительной работы без перегрева
        • Высокая производительность
        • Простота и легкий доступ для обслуживания
        • Расход топлива при 50% нагрузки - 2.8 л/ч, при 75% - 4.2 л/ч, ри 100% - 5.7 л/ч
        • Индикатор уровня топлива в баке