Дизельный генератор АД-20С-Т400-1РМ19
Арт. ЦЕНТРСКЛАД10104
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вид топлива
|дизель
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Аккумулятор в комплекте
|да
Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РМ19 017758 это стационарная модель открытого типа. Агрегат применяется в промышленности в качестве постоянного или аварийного источника питания. К генератору можно подключить технику мощностью до 22 кВт. Отличительные особенности - надёжность, долговечность, экономный расход топлива. Вырабатывает переменный ток 380 и 220 В. Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ в течение 31 часа.
Преимущества
- Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РМ19 017758 имеет возможность подключения системы автоматического запуска
- Мощный дизельный двигатель
- Жидкостное охлаждение для длительной работы без перегрева
- Высокая производительность
- Простота и легкий доступ для обслуживания
- Расход топлива при 50% нагрузки - 2.8 л/ч, при 75% - 4.2 л/ч, ри 100% - 5.7 л/ч
- Индикатор уровня топлива в баке