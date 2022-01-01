Дизельный генератор АД-60С-Т400-1РМ19
Арт. ЦЕНТРСКЛАД10108
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|электрический
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Расход топлива, л/ч
|12.1
Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400-1РМ19 022853 - устройство для постоянного или аварийного питания техники общей мощностью до 66 кВт. Агрегат относится к классу профессионального оборудования и может использоваться в промышленности. Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки в течение 10.3 часов. Отличительные особенности этой модели - открытый тип кожуха, надёжность, стабильность.
Преимущества
- Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400-1РМ19 022853 имеет возможность подключения системы автоматического запуска
- Мощный дизельный двигатель
- Жидкостное охлаждение для длительной работы без перегрева
- Высокая производительность
- Простота и легкий доступ для обслуживания
- Расход топлива при 50% нагрузки - 8 л/ч, при 75% - 12.1 л/ч, при 100% - 16.1 л/ч
- Индикатор уровня топлива в баке