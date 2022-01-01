Дизельный генератор АД-60С-Т400-1РМ19

Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400-1РМ19 022853 - устройство для постоянного или аварийного питания техники общей мощностью до 66 кВт. Агрегат относится к классу профессионального оборудования и может использоваться в промышленности. Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки в течение 10.3 часов. Отличительные особенности этой модели - открытый тип кожуха, надёжность, стабильность.

Преимущества