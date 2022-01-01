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Дизельный генератор АД-60С-Т400-1РМ19
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Дизельные генераторы
    Дизельный генератор АД-60С-Т400-1РМ19
    Арт. ЦЕНТРСКЛАД10108
    Дизельный генератор АД-60С-Т400-1РМ19

      Дизельный генератор АД-60С-Т400-1РМ19

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ЦЕНТРСКЛАД10108

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		электрический
      Расход топлива, л/ч
      		12.1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400-1РМ19 022853 - устройство для постоянного или аварийного питания техники общей мощностью до 66 кВт. Агрегат относится к классу профессионального оборудования и может использоваться в промышленности. Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки в течение 10.3 часов. Отличительные особенности этой модели - открытый тип кожуха, надёжность, стабильность.

        Преимущества

        • Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400-1РМ19 022853 имеет возможность подключения системы автоматического запуска
        • Мощный дизельный двигатель
        • Жидкостное охлаждение для длительной работы без перегрева
        • Высокая производительность
        • Простота и легкий доступ для обслуживания
        • Расход топлива при 50% нагрузки - 8 л/ч, при 75% - 12.1 л/ч, при 100% - 16.1 л/ч
        • Индикатор уровня топлива в баке