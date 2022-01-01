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Дизельный генератор АД-80С-Т400-1РМ11
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Дизельные генераторы
    Дизельный генератор АД-80С-Т400-1РМ11
    Арт. ЦЕНТРСКЛАД10109
    Дизельный генератор АД-80С-Т400-1РМ11

      Дизельный генератор АД-80С-Т400-1РМ11

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ЦЕНТРСКЛАД10109

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		электрический
      Расход топлива, л/ч
      		21.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дизельный генератор ТСС АД-80С-Т400-1РМ11 022380 изготовлен на базе надёжного дизельного двигателя TSS Diesel TDK 100 6LT. Установка широко применяется в качестве резервного источника электроэнергии на строительной площадке, объектах торговли, предприятиях, либо коттеджных поселках. Моторесурс генератора - 8000 часов работы без капитального ремонта.

        Расход топлива при 50% мощности - 10.8 л/ч
        Расход топлива при 75% мощности - 16.2 л/ч
        Расход топлива при 100% мощности - 21.6 л/ч

        Преимущества

        • Моторесурс дизель-генератора составляет 8000 часов до капитального ремонта
        • Высокая ремонтопригодность и простота обслуживания
        • Возможность оборудования системами автозапуска (АВР) или синхронизации
        • Полная адаптация к качеству российского дизельного топлива
        • Проведение тестирования каждой ДГУ под нагрузкой перед отправкой заказчику продолжительностью не менее 2-х часов
        • Низкая стоимость расходных материалов
        • Соответствие российским и международным стандартам
        • Доступность расходных материалов и запчастей в сети дилеров и сервисных центров
        • Серия двигателей TSS Diesel производится на передовых моторостроительных предприятиях Китая, по заказу и эксклюзивно для ГК ТСС
        • 6 цилиндров, рядное расположение цилиндров
        • система охлаждения - жидкостная
        • 6,75 литра - рабочий объём двигателя
        • система впуска воздуха - с турбонаддувом
        • Электростартер
        • рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40/10W30
        • Система возбуждения SHUNT
        • КПД 94%