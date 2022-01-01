Дизельный генератор АД-80С-Т400-1РМ11

Дизельный генератор ТСС АД-80С-Т400-1РМ11 022380 изготовлен на базе надёжного дизельного двигателя TSS Diesel TDK 100 6LT. Установка широко применяется в качестве резервного источника электроэнергии на строительной площадке, объектах торговли, предприятиях, либо коттеджных поселках. Моторесурс генератора - 8000 часов работы без капитального ремонта.

Расход топлива при 50% мощности - 10.8 л/ч

Расход топлива при 75% мощности - 16.2 л/ч

Расход топлива при 100% мощности - 21.6 л/ч

Преимущества