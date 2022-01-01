Дизельный генератор АД-80С-Т400-1РМ11
Арт. ЦЕНТРСКЛАД10109
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|электрический
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Расход топлива, л/ч
|21.6
Дизельный генератор ТСС АД-80С-Т400-1РМ11 022380 изготовлен на базе надёжного дизельного двигателя TSS Diesel TDK 100 6LT. Установка широко применяется в качестве резервного источника электроэнергии на строительной площадке, объектах торговли, предприятиях, либо коттеджных поселках. Моторесурс генератора - 8000 часов работы без капитального ремонта.
Расход топлива при 50% мощности - 10.8 л/ч
Расход топлива при 75% мощности - 16.2 л/ч
Расход топлива при 100% мощности - 21.6 л/ч
Преимущества
- Моторесурс дизель-генератора составляет 8000 часов до капитального ремонта
- Высокая ремонтопригодность и простота обслуживания
- Возможность оборудования системами автозапуска (АВР) или синхронизации
- Полная адаптация к качеству российского дизельного топлива
- Проведение тестирования каждой ДГУ под нагрузкой перед отправкой заказчику продолжительностью не менее 2-х часов
- Низкая стоимость расходных материалов
- Соответствие российским и международным стандартам
- Доступность расходных материалов и запчастей в сети дилеров и сервисных центров
- Серия двигателей TSS Diesel производится на передовых моторостроительных предприятиях Китая, по заказу и эксклюзивно для ГК ТСС
- 6 цилиндров, рядное расположение цилиндров
- система охлаждения - жидкостная
- 6,75 литра - рабочий объём двигателя
- система впуска воздуха - с турбонаддувом
- Электростартер
- рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40/10W30
- Система возбуждения SHUNT
- КПД 94%