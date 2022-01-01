Дизельный генератор ТСС АД-18С-Т400-1РМ7
Арт. tss_2203270
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|электрический
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Расход топлива, л/ч
|4.9
- Электростанции ТСС (TSS) с легкостью поддаются ремонтным работам и функционируют даже в полевых условиях. Система функционирует на дизеле, что обеспечивает увеличенный моторесурс станции.
Преимущества
- Надежность;
- Качественная порошковая покраска компонентов электростанции
- Рама из прочного металла, оборудованная виброопорами и пазами для удобного перемещения погрузчиком