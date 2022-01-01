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Дизельный генератор ТСС АД-18С-Т400-1РМ7
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Дизельный генератор ТСС АД-18С-Т400-1РМ7
    Арт. tss_2203270
    Дизельный генератор ТСС АД-18С-Т400-1РМ7
    Дизельный генератор ТСС АД-18С-Т400-1РМ7
    Дизельный генератор ТСС АД-18С-Т400-1РМ7
    Дизельный генератор ТСС АД-18С-Т400-1РМ7
      Дизельный генератор ТСС АД-18С-Т400-1РМ7
      Дизельный генератор ТСС АД-18С-Т400-1РМ7
      Дизельный генератор ТСС АД-18С-Т400-1РМ7
      Дизельный генератор ТСС АД-18С-Т400-1РМ7

      Дизельный генератор ТСС АД-18С-Т400-1РМ7

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. tss_2203270

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		электрический
      Расход топлива, л/ч
      		4.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электростанции ТСС (TSS) с легкостью поддаются ремонтным работам и функционируют даже в полевых условиях. Система функционирует на дизеле, что обеспечивает увеличенный моторесурс станции.

        Преимущества

        • Надежность;
        • Качественная порошковая покраска компонентов электростанции
        • Рама из прочного металла, оборудованная виброопорами и пазами для удобного перемещения погрузчиком