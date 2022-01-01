Дизельный генератор ТСС АД-18С-Т400-1РМ7

Преимущества

Надежность;

Качественная порошковая покраска компонентов электростанции



Рама из прочного металла, оборудованная виброопорами и пазами для удобного перемещения погрузчиком



Электростанции ТСС (TSS) с легкостью поддаются ремонтным работам и функционируют даже в полевых условиях. Система функционирует на дизеле, что обеспечивает увеличенный моторесурс станции.