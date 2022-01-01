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Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РМ11
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Дизельные генераторы
    Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РМ11
    Арт. tss_2202968
    Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РМ11

      Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РМ11

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2202968

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		электрический
      Расход топлива, л/ч
      		4.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РМ11 022396  обладает высокой мощностью. Предназначен для использования на строительных площадках, промышленных предприятиях, в жилых поселках и других стабильно работающих объектах. Данная модель изготовлена с учетом защиты от падения небольших твердых инородных тел диаметром не более 12 мм и капель воды. Доступные расходные материалы обуславливают высокую ремонтопригодность, что обеспечивает долгий срок службы генератора.

        Преимущества

        • Моторесурс дизель-генератора составляет 8000 часов до капитального ремонта
        • Высокая ремонтопригодность и простота обслуживания
        • Возможность оборудования системами автозапуска (АВР) или синхронизации
        • Полная адаптация к качеству российского дизельного топлива
        • Перед отправкой заказчику проводится тестирования каждого ТСС АД-20С-Т400-1РМ11 022396 под нагрузкой продолжительностью не менее 2-х часов
        • Низкая стоимость и доступность расходных материалов
        • Соответствие российским и международным стандартам
        • Серия двигателей TSS Diesel производится на передовых моторостроительных предприятиях Китая, по заказу и эксклюзивно для ГК ТСС
        • Максимальная мощность двигателя 33 кВт
        • 4 цилиндра, рядное расположение цилиндров
        • Система охлаждения - жидкостная
        • 3.61 литра - рабочий объём двигателя
        • Электростартер
        • Рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40/10W30