Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РМ11 022396 обладает высокой мощностью. Предназначен для использования на строительных площадках, промышленных предприятиях, в жилых поселках и других стабильно работающих объектах. Данная модель изготовлена с учетом защиты от падения небольших твердых инородных тел диаметром не более 12 мм и капель воды. Доступные расходные материалы обуславливают высокую ремонтопригодность, что обеспечивает долгий срок службы генератора.

Преимущества