Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РМ11
Арт. tss_2202968
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|электрический
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Расход топлива, л/ч
|4.2
Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-1РМ11 022396 обладает высокой мощностью. Предназначен для использования на строительных площадках, промышленных предприятиях, в жилых поселках и других стабильно работающих объектах. Данная модель изготовлена с учетом защиты от падения небольших твердых инородных тел диаметром не более 12 мм и капель воды. Доступные расходные материалы обуславливают высокую ремонтопригодность, что обеспечивает долгий срок службы генератора.
Преимущества
- Моторесурс дизель-генератора составляет 8000 часов до капитального ремонта
- Высокая ремонтопригодность и простота обслуживания
- Возможность оборудования системами автозапуска (АВР) или синхронизации
- Полная адаптация к качеству российского дизельного топлива
- Перед отправкой заказчику проводится тестирования каждого ТСС АД-20С-Т400-1РМ11 022396 под нагрузкой продолжительностью не менее 2-х часов
- Низкая стоимость и доступность расходных материалов
- Соответствие российским и международным стандартам
- Серия двигателей TSS Diesel производится на передовых моторостроительных предприятиях Китая, по заказу и эксклюзивно для ГК ТСС
- Максимальная мощность двигателя 33 кВт
- 4 цилиндра, рядное расположение цилиндров
- Система охлаждения - жидкостная
- 3.61 литра - рабочий объём двигателя
- Электростартер
- Рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40/10W30