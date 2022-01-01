Домкрат бутылочный T20210 AE&T 10т
Арт. aet_261
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|210х140х130
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Материал корпуса
|металл
- Бутылочный домкрат AE&T 10т T20210 имеет большую грузоподъемность - до 10 тонн, что делает его пригодным для использования на производствах, в промышленности, строительстве, а также среди владельцев грузового транспорта или сельскохозяйственной техники. Простая конструкция изделия делает его надежным в использовании, а отсутствие механических узлов обуславливает долгий срок службы. Благодаря рычагу оптимальной длины оператору требуются небольшие усилия для поднятия максимально допустимой нагрузки.
Преимущества
- Высокая грузоподъемность
- Простота эксплуатации
- Не требует обслуживания
- Широкая область применения
- Прочная конструкция