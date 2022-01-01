Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Домкрат бутылочный T20210 AE&T 10т
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат бутылочный T20210 AE&T 10т
    Арт. aet_261
    Домкрат бутылочный T20210 AE&T 10т
    Домкрат бутылочный T20210 AE&T 10т
      Домкрат бутылочный T20210 AE&T 10т
      Домкрат бутылочный T20210 AE&T 10т

      Домкрат бутылочный T20210 AE&T 10т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_261

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		210х140х130
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бутылочный домкрат AE&T 10т T20210 имеет большую грузоподъемность - до 10 тонн, что делает его пригодным для использования на производствах, в промышленности, строительстве, а также среди владельцев грузового транспорта или сельскохозяйственной техники. Простая конструкция изделия делает его надежным в использовании, а отсутствие механических узлов обуславливает долгий срок службы. Благодаря рычагу оптимальной длины оператору требуются небольшие усилия для поднятия максимально допустимой нагрузки.

        Преимущества

        • Высокая грузоподъемность
        • Простота эксплуатации
        • Не требует обслуживания
        • Широкая область применения
        • Прочная конструкция