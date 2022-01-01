Домкрат бутылочный T20210 AE&T 10т

Преимущества

Высокая грузоподъемность

Простота эксплуатации

Не требует обслуживания

Широкая область применения

Прочная конструкция

Бутылочный домкрат AE&T 10т T20210 имеет большую грузоподъемность - до 10 тонн, что делает его пригодным для использования на производствах, в промышленности, строительстве, а также среди владельцев грузового транспорта или сельскохозяйственной техники. Простая конструкция изделия делает его надежным в использовании, а отсутствие механических узлов обуславливает долгий срок службы. Благодаря рычагу оптимальной длины оператору требуются небольшие усилия для поднятия максимально допустимой нагрузки.