Домкрат бутылочный T20232 AE&T 32т
Арт. aet_265
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|265х180х180
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Материал корпуса
|металл
- Бутылочный домкрат AE&T 32т T20232 - это вспомогательное приспособление профессионального класса, которое подходит для использования во всех сферах деятельности, от автотранспортных предприятий до промышленности и строительства. Прочная металлическая конструкция обеспечивает долгий срок службы. Широкое опорное основание позволяет использовать модель на любой поверхности, включая мягкий грунт.
Преимущества
- Высокая грузоподъемность
- Простота эксплуатации
- Не требует обслуживания
- Широкая область применения
- Прочная конструкция