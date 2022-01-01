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Домкрат бутылочный T20232 AE&T 32т
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат бутылочный T20232 AE&T 32т
    Арт. aet_265
    Домкрат бутылочный T20232 AE&T 32т
    Домкрат бутылочный T20232 AE&T 32т
    Домкрат бутылочный T20232 AE&T 32т
      Домкрат бутылочный T20232 AE&T 32т
      Домкрат бутылочный T20232 AE&T 32т
      Домкрат бутылочный T20232 AE&T 32т

      Домкрат бутылочный T20232 AE&T 32т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_265

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		265х180х180
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бутылочный домкрат AE&T 32т T20232 - это вспомогательное приспособление профессионального класса, которое подходит для использования во всех сферах деятельности, от автотранспортных предприятий до промышленности и строительства. Прочная металлическая конструкция обеспечивает долгий срок службы. Широкое опорное основание позволяет использовать модель на любой поверхности, включая мягкий грунт.

        Преимущества 

        • Высокая грузоподъемность
        • Простота эксплуатации
        • Не требует обслуживания
        • Широкая область применения
        • Прочная конструкция