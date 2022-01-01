Домкрат бутылочный T20232 AE&T 32т

Преимущества

Высокая грузоподъемность

Простота эксплуатации

Не требует обслуживания

Широкая область применения

Прочная конструкция

Бутылочный домкрат AE&T 32т T20232 - это вспомогательное приспособление профессионального класса, которое подходит для использования во всех сферах деятельности, от автотранспортных предприятий до промышленности и строительства. Прочная металлическая конструкция обеспечивает долгий срок службы. Широкое опорное основание позволяет использовать модель на любой поверхности, включая мягкий грунт.