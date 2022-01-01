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Домкрат пневмогидравлический подкатной S50-2J AE&T 50/25т
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат пневмогидравлический подкатной S50-2J AE&T 50/25т
    Арт. aet_332
    Домкрат пневмогидравлический подкатной S50-2J AE&T 50/25т

      Домкрат пневмогидравлический подкатной S50-2J AE&T 50/25т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_332

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневмогидравлический подкатной домкрат AE&T S50-2J предназначается для обслуживания крупных транспортных средств - самолетов, грузовых автомобилей, бронетехники. В случае перемещения объектов на высоту 330 мм от уровня поверхности (задействуется только первый шток) грузоподъемность домкрата составляет 50 т, при включении в работу второго штока высотой 114 мм (444 мм от поверхности пола) - 25 т. Два адаптера увеличивают возможную высоту подъема на 75 мм и 45 мм (при использовавании обоих суммарная высота подъема рабочей площадки - 564 мм).

        Преимущества 

        • Хромированные цилиндры не ржавеют
        • Колеса для удобства транспортировки
        • Прочная конструкция пневмогидравлического подкатного домкрата AE&T S50-2J
        • Пневмопривод облегчает работу оператора
        • Рабочее давление воздуха - 8-12 атм