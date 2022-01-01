Домкрат пневмогидравлический подкатной S50-2J AE&T 50/25т
Арт. aet_332
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Нет
- Пневмогидравлический подкатной домкрат AE&T S50-2J предназначается для обслуживания крупных транспортных средств - самолетов, грузовых автомобилей, бронетехники. В случае перемещения объектов на высоту 330 мм от уровня поверхности (задействуется только первый шток) грузоподъемность домкрата составляет 50 т, при включении в работу второго штока высотой 114 мм (444 мм от поверхности пола) - 25 т. Два адаптера увеличивают возможную высоту подъема на 75 мм и 45 мм (при использовавании обоих суммарная высота подъема рабочей площадки - 564 мм).
Преимущества
- Хромированные цилиндры не ржавеют
- Колеса для удобства транспортировки
- Прочная конструкция пневмогидравлического подкатного домкрата AE&T S50-2J
- Пневмопривод облегчает работу оператора
- Рабочее давление воздуха - 8-12 атм