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Электрический конвектор Polaris PCH 1870 D (белый)
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Конвекторы
    Электрический конвектор Polaris PCH 1870 D (белый)
    Арт. 704305151
    Электрический конвектор Polaris PCH 1870 D (белый)

      Электрический конвектор Polaris PCH 1870 D (белый)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704305151

      Характеристики

      Производитель
      		Polaris
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Габариты, мм
      		1070x158x248
      Поддержка Wi-Fi
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический конвектор Polaris PCH1870D предназначен для быстрого обогрева помещений. Прибор предназначен для установки на пол на устойчивые ножки.

        Преимущества

        • Можно программировать время работы до 10 часов
        • Высокая мощность нагрева воздуха
        • Защита от перегрева
        • Конвектор не сжигает кислород во время работы
        • При опрокидывании конвектор отключается
        • Высокая эффективность обогрева
        • Может работать в автоматическом режиме, поддерживая необходимую температуру