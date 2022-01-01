Электрический конвектор Polaris PCH 1870 D (белый)
Арт. 704305151
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Габариты, мм
|1070x158x248
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Поддержка Wi-Fi
|Нет
- Электрический конвектор Polaris PCH1870D предназначен для быстрого обогрева помещений. Прибор предназначен для установки на пол на устойчивые ножки.
Преимущества
- Можно программировать время работы до 10 часов
- Высокая мощность нагрева воздуха
- Защита от перегрева
- Конвектор не сжигает кислород во время работы
- При опрокидывании конвектор отключается
- Высокая эффективность обогрева
- Может работать в автоматическом режиме, поддерживая необходимую температуру