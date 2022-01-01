Электрический конвектор Polaris PCH 1870 D (белый)

Электрический конвектор Polaris PCH1870D предназначен для быстрого обогрева помещений. Прибор предназначен для установки на пол на устойчивые ножки.

Преимущества

Можно программировать время работы до 10 часов

Высокая мощность нагрева воздуха

Защита от перегрева

Конвектор не сжигает кислород во время работы

При опрокидывании конвектор отключается

Высокая эффективность обогрева

Может работать в автоматическом режиме, поддерживая необходимую температуру