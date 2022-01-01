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Плиткорез Elitech ПЭ1000/92Р
Арт. X16975728
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1000
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Напряжение сети, В
|230
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- Плиткорез Elitech ПЭ 1000/92Р - профессиональное оборудование, предназначенное для качественной и быстрой резки различной плитки, в том числе плитки из керамогранита. Модель оснащена однофазным мотором, что существенно расширяет сферу применения станка. Диск диаметром 200 мм и шириной 2.4 мм осуществляет распил заготовки на глубину до 36 мм (под углом 90 градусов). Удобная рукоять перемещения пильного узла имеет рельефный наконечник для комфортного захвата. Модель широко используется ремонтными и строительными бригадами при проведении реставрационных и других работ, также станок подходит для бытового использования.
Преимущества
- Удобная работа. Большой стальной стол имеет резиновое покрытие, которое предотвращает скольжение плитки во время реза
- Точная установка. Специальные упоры со шкалой позволяют точно установить ширину и угол реза
- Качественный рез. В конструкции плиткореза Elitech ПЭ 1000/92Р предусмотрен поддон для воды, что гарантирует отличное качество реза и полное отсутствие пыли
- Настольная и напольная установка
- Безопасность работы благодаря встроенному УЗО
- Защита кабеля и водоподводящей трубки гибким кабельканалом
- Мобильность благодаря складным ножкам
- Транспортировочные колеса
- Высокая производительность благодаря активной системе охлаждения алмазного диска при помощи встроенного насоса
- Ограничитель длины реза в заданных пределах
- Высокоточная направляющая на подшипниках качения
- Наклон направляющей на угол до 45 градусов с быстрой фиксацией
- Устройство защитного отключения