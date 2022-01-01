Плиткорез Elitech ПЭ1000/92Р

Преимущества

Удобная работа. Большой стальной стол имеет резиновое покрытие, которое предотвращает скольжение плитки во время реза

Точная установка. Специальные упоры со шкалой позволяют точно установить ширину и угол реза

Качественный рез. В конструкции плиткореза Elitech ПЭ 1000/92Р предусмотрен поддон для воды, что гарантирует отличное качество реза и полное отсутствие пыли

Настольная и напольная установка

Безопасность работы благодаря встроенному УЗО

Защита кабеля и водоподводящей трубки гибким кабельканалом

Мобильность благодаря складным ножкам

Транспортировочные колеса

Высокая производительность благодаря активной системе охлаждения алмазного диска при помощи встроенного насоса

Ограничитель длины реза в заданных пределах

Высокоточная направляющая на подшипниках качения

Наклон направляющей на угол до 45 градусов с быстрой фиксацией

Устройство защитного отключения

Плиткорез Elitech ПЭ 1000/92Р - профессиональное оборудование, предназначенное для качественной и быстрой резки различной плитки, в том числе плитки из керамогранита. Модель оснащена однофазным мотором, что существенно расширяет сферу применения станка. Диск диаметром 200 мм и шириной 2.4 мм осуществляет распил заготовки на глубину до 36 мм (под углом 90 градусов). Удобная рукоять перемещения пильного узла имеет рельефный наконечник для комфортного захвата. Модель широко используется ремонтными и строительными бригадами при проведении реставрационных и других работ, также станок подходит для бытового использования.