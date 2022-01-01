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Плиткорез Elitech ПЭ1000/92Р
37 499 ₽
Плиткорезы
  • Персональная скидка
Плиткорез Elitech ПЭ1000/92Р
Арт. X16975728
Плиткорез Elitech ПЭ1000/92Р
Плиткорез Elitech ПЭ1000/92Р
Плиткорез Elitech ПЭ1000/92Р
  • Персональная скидка
Плиткорез Elitech ПЭ1000/92Р
Плиткорез Elitech ПЭ1000/92Р
Плиткорез Elitech ПЭ1000/92Р

Плиткорез Elitech ПЭ1000/92Р

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37 499 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 15 сентября или позже
    из 599 пунктов выдачи, 1 009 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. X16975728

Характеристики

Производитель
Elitech
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Мощность, Вт
1000
Напряжение сети, В
230
Все характеристики
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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
37 499 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 15 сентября или позже
    из 599 пунктов выдачи, 1 009 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Плиткорез Elitech ПЭ 1000/92Р - профессиональное оборудование, предназначенное для качественной и быстрой резки различной плитки, в том числе плитки из керамогранита. Модель оснащена однофазным мотором, что существенно расширяет сферу применения станка. Диск диаметром 200 мм и шириной 2.4 мм осуществляет распил заготовки на глубину до 36 мм (под углом 90 градусов). Удобная рукоять перемещения пильного узла имеет рельефный наконечник для комфортного захвата. Модель широко используется ремонтными и строительными бригадами при проведении реставрационных и других работ, также станок подходит для бытового использования.

    Преимущества

    • Удобная работа. Большой стальной стол имеет резиновое покрытие, которое предотвращает скольжение плитки во время реза
    • Точная установка. Специальные упоры со шкалой позволяют точно установить ширину и угол реза
    • Качественный рез. В конструкции плиткореза Elitech ПЭ 1000/92Р предусмотрен поддон для воды, что гарантирует отличное качество реза и полное отсутствие пыли
    • Настольная и напольная установка
    • Безопасность работы благодаря встроенному УЗО
    • Защита кабеля и водоподводящей трубки гибким кабельканалом
    • Мобильность благодаря складным ножкам
    • Транспортировочные колеса
    • Высокая производительность благодаря активной системе охлаждения алмазного диска при помощи встроенного насоса
    • Ограничитель длины реза в заданных пределах
    • Высокоточная направляющая на подшипниках качения
    • Наклон направляющей на угол до 45 градусов с быстрой фиксацией
    • Устройство защитного отключения