Смеситель д/кухни Frap F4228-B ф-40

Преимущества

Аэратор в смесителе обеспечит равномерный поток, в силу того, что специальная металлическая сеточка будет рассеивать напор, вода смягчается

Сеточка поможет отфильтровать примеси и сэкономит больше пяти кубометров воды в год

На нижнюю часть смесителя ставится резинка для того, чтобы смеситель ничего не поцарапал и не елозил по столешнице, затем в смеситель вкручиваются шпильки

Быстрый и легкий монтаж



Силуминовый смеситель Frap F4228-B для кухни сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Сантехника оснащена рычажной ручкой, поворачивающейся вверх-вниз и вправо-влево для регулировки температуры и интенсивности напора.