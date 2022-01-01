Смеситель д/кухни Frap F4228-B ф-40
Арт. Ю00000029206
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
- Силуминовый смеситель Frap F4228-B для кухни сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Сантехника оснащена рычажной ручкой, поворачивающейся вверх-вниз и вправо-влево для регулировки температуры и интенсивности напора.
Преимущества
- Аэратор в смесителе обеспечит равномерный поток, в силу того, что специальная металлическая сеточка будет рассеивать напор, вода смягчается
- Сеточка поможет отфильтровать примеси и сэкономит больше пяти кубометров воды в год
- На нижнюю часть смесителя ставится резинка для того, чтобы смеситель ничего не поцарапал и не елозил по столешнице, затем в смеситель вкручиваются шпильки
- Быстрый и легкий монтаж