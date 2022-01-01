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Смеситель д/кухни Frap F4228-B ф-40
Найти аналог
Смесители для кухни
    Смеситель д/кухни Frap F4228-B ф-40
    Арт. Ю00000029206
    Смеситель д/кухни Frap F4228-B ф-40

      Смеситель д/кухни Frap F4228-B ф-40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000029206

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Силуминовый смеситель Frap F4228-B для кухни сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Сантехника оснащена рычажной ручкой, поворачивающейся вверх-вниз и вправо-влево для регулировки температуры и интенсивности напора.

        Преимущества

        • Аэратор в смесителе обеспечит равномерный поток, в силу того, что специальная металлическая сеточка будет рассеивать напор, вода смягчается
        • Сеточка поможет отфильтровать примеси и сэкономит больше пяти кубометров воды в год
        • На нижнюю часть смесителя ставится резинка для того, чтобы смеситель ничего не поцарапал и не елозил по столешнице, затем в смеситель вкручиваются шпильки
        • Быстрый и легкий монтаж