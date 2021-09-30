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Смеситель для кухни Frap F4102-B
5.0
1
Найти аналог
Смесители для кухни
    Смеситель для кухни Frap F4102-B
    Арт. X169820688
    5.0
    1
    Смеситель для кухни Frap F4102-B

      Смеситель для кухни Frap F4102-B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820688
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Двойной излив
      		Нет
      Лейка в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Силуминовый смеситель Frap F4102-B для кухни сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Сантехника оснащена рычажной ручкой, поворачивающейся вверх-вниз и вправо-влево для регулировки температуры и интенсивности напора. Внутри рычаг оснащён керамическим картриджем испанской марки Sedal. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений. Устанавливается смеситель Frap F4102-B на бортик мойки.

        Преимущества

        • Комплектующие изготовлены из высококачественных материалов
        • Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом
        • Керамический картридж с повышенным ресурсом
        • Улучшенный аэратор, смягчающий воду
        • Удобное и надежное крепление
        • Хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам