Смеситель Frap F1052-3

Преимущества

Цвет: хром

Изготовлен из высококачественной латуни

Керамический картридж 40 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды

Гибкий поворотный излив в металлической оплетке на пружине с двумя режимами потока (душ/струя)

Аэратор с защитой от известковых отложений

Стандарт подводки: G 1/2, гибкая

Монтаж: на 1 отверстие, на гайке

Однорычажный смеситель для кухни Frap F1052-3. Сочетает в себе удобную конструкцию, простоту в установке, универсальный современный дизайн и доступную цену за высокое качество. Превосходно дополнит интерьер любой кухни.