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Смеситель Frap F1052-3
Найти аналог
Смесители для кухни
    Смеситель Frap F1052-3
    Арт. X1698206183
    Смеситель Frap F1052-3
    Смеситель Frap F1052-3
    Смеситель Frap F1052-3
      Смеситель Frap F1052-3
      Смеситель Frap F1052-3
      Смеситель Frap F1052-3

      Смеситель Frap F1052-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698206183

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		под наклоном
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Однорычажный смеситель для кухни Frap F1052-3. Сочетает в себе удобную конструкцию, простоту в установке, универсальный современный дизайн и доступную цену за высокое качество. Превосходно дополнит интерьер любой кухни.

        Преимущества

        • Цвет: хром
        • Изготовлен из высококачественной латуни
        • Керамический картридж 40 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды
        • Гибкий поворотный излив в металлической оплетке на пружине с двумя режимами потока (душ/струя)
        • Аэратор с защитой от известковых отложений
        • Стандарт подводки: G 1/2, гибкая
        • Монтаж: на 1 отверстие, на гайке