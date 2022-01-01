Смеситель Frap F1052-3
Арт. X1698206183
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Направление струи
|под наклоном
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Двойной излив
|Нет
- Однорычажный смеситель для кухни Frap F1052-3. Сочетает в себе удобную конструкцию, простоту в установке, универсальный современный дизайн и доступную цену за высокое качество. Превосходно дополнит интерьер любой кухни.
Преимущества
- Цвет: хром
- Изготовлен из высококачественной латуни
- Керамический картридж 40 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды
- Гибкий поворотный излив в металлической оплетке на пружине с двумя режимами потока (душ/струя)
- Аэратор с защитой от известковых отложений
- Стандарт подводки: G 1/2, гибкая
- Монтаж: на 1 отверстие, на гайке