Смеситель Frap F4219-5

Смеситель для кухни FRAP F4219-5 станет незаменимым помощником на вашей кухне. Изделие имеет классическое вентильное управление, которое зарекомендовала себя своей надёжностью и долгим сроком эксплуатации. Имеющийся аэратор обеспечивает более мягкую и равномерную струю. Специальная сетка отфильтрует различные примеси. Смеситель изготовлен из силумина, который не подведёт на протяжении 3-5 лет. Поворотный излив позволит использовать всю площадь раковины. Классический дизайн смесителя позволяет прекрасно подойти практически в любой интерьер.