Смеситель Frap F4219-5
Арт. X1698206206
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Направление струи
|вертикальное
|
Двойной излив
|Нет
- Смеситель для кухни FRAP F4219-5 станет незаменимым помощником на вашей кухне. Изделие имеет классическое вентильное управление, которое зарекомендовала себя своей надёжностью и долгим сроком эксплуатации. Имеющийся аэратор обеспечивает более мягкую и равномерную струю. Специальная сетка отфильтрует различные примеси. Смеситель изготовлен из силумина, который не подведёт на протяжении 3-5 лет. Поворотный излив позволит использовать всю площадь раковины. Классический дизайн смесителя позволяет прекрасно подойти практически в любой интерьер.