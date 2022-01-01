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Смеситель Frap F4219-5
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Смесители для кухни
    Смеситель Frap F4219-5
    Арт. X1698206206
    Смеситель Frap F4219-5

      Смеситель Frap F4219-5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698206206

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для кухни FRAP F4219-5 станет незаменимым помощником на вашей кухне. Изделие имеет классическое вентильное управление, которое зарекомендовала себя своей надёжностью и долгим сроком эксплуатации. Имеющийся аэратор обеспечивает более мягкую и равномерную струю. Специальная сетка отфильтрует различные примеси. Смеситель изготовлен из силумина, который не подведёт на протяжении 3-5 лет. Поворотный излив позволит использовать всю площадь раковины. Классический дизайн смесителя позволяет прекрасно подойти практически в любой интерьер.