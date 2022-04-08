Смеситель для кухни Frap F4102-2
Арт. X169820624
Характеристики
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Производитель
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Размер картриджа, мм
|40
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Поверхность
|глянцевая
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Особенности
|гибкая подводка
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Назначение
|для кухни
- Силуминовый смеситель Frap F4102-2 для кухни сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Сантехника оснащена рычажной ручкой, поворачивающейся вверх-вниз и вправо-влево для регулировки температуры и интенсивности напора. Внутри рычаг оснащён керамическим картриджем испанской марки Sedal. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений. Устанавливается смеситель Frap F4102-2 на бортик мойки.
Преимущества
- Комплектующие изготовлены из высококачественных материалов
- Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом
- Керамический картридж с повышенным ресурсом
- Улучшенный аэратор, смягчающий воду
- Удобное и надежное крепление
- Хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам