Смеситель Frap F4076
Арт. X1698206193
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Однорычажный смеситель для кухни Frap F4076. Сочетает в себе удобную конструкцию, простоту в установке, универсальный современный дизайн и доступную цену за высокое качество. Превосходно дополнит интерьер любой кухни.
Преимущества
- Цвет: хром.
- Изготовлен из высококачественной латуни.
- Керамический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды.
- Поворотный излив.
- Аэратор с защитой от известковых отложений.
- Стандарт подводки: G 1/2, гибкая.
- Монтаж: на 1 отверстие, на гайке.