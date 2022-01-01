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Смеситель Frap F4076
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Смесители для кухни
    Смеситель Frap F4076
    Арт. X1698206193
    Смеситель Frap F4076

      Смеситель Frap F4076

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698206193

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Однорычажный смеситель для кухни Frap F4076. Сочетает в себе удобную конструкцию, простоту в установке, универсальный современный дизайн и доступную цену за высокое качество. Превосходно дополнит интерьер любой кухни.

        Преимущества

        • Цвет: хром.
        • Изготовлен из высококачественной латуни.
        • Керамический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды.
        • Поворотный излив.
        • Аэратор с защитой от известковых отложений.
        • Стандарт подводки: G 1/2, гибкая.
        • Монтаж: на 1 отверстие, на гайке.